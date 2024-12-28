Rusya’ya kimse uçmak istemiyor! Aşkabat-Moskova uçuşları da iptal edildi

Türkmenistan Hava Yolları bir ay boyunca Rusya'ya uçuşları askıya aldıklarını duyurdu.

Azerbaycan Bakü'den Grozni'ye uçan AZAL uçağının Rus füzesi ile vurulduğunu duyurdu, Reuters

HEM GÜVENLİK HEM SİYASİ

Rusya'nın uluslararası alanda artan izolasyonu, bölgedeki gerginlikler ve özellikle Azerbaycan uçağının Grozni üzerinde düşürülmesinin yarattığı uluslararası memnuniyetsizlik karşısında bu karar birçok spekülasyona yol açıyor.

Azerbaycan Bakü'den Grozni'ye uçan AZAL uçağının Rus füzesi ile vurulduğunu duyurdu, Reuters

Bazı gözlemciler Rusya'ya uçmanın artık güvenli görülmediğini, dolayısıyla Türkmenistan'ın kararının hem siyasi hem de güvenlik faktörlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

RUSYA'YA GÜVEN YOK

Son dönemde bölge ülkeleri arasında Rusya'ya yönelik memnuniyetsizliklerde artış yaşanıyor. Azerbaycan kamuoyu ve uluslararası uzmanlar, Rusya'nın Azerbaycan uçağının düşürülmesinde sorumluluğu üstlenmemesini eleştiriyor. Bu durum genel olarak Rusya'ya yönelik güvensizliğin artmasına neden oldu. Kazakistan'ın ardından dün Azerbaycan hava Yolları da Rusya'ya uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

"ARTIK KİMSE RUSYA'YA UÇMAK İSTEMİYOR"

Türkmenistan'ın kararı bu gerilimin doğrudan göstergesi olarak görülürken Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat "Artık kimse Rusya'ya gitmek istemiyor" dedi.

KREMLİN'DEN AZERBAYCAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin araştırma sürecinde, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.

AZERBAYCAN UÇAĞI AKTAU'DA DÜŞTÜ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.