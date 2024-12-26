Kazakistan’daki uçak kazasında Ramazan Kadirov iddiası! Rus füzesi mi vurdu? İşte mürettebatın son konuşmaları

Bir dakika sonra, uçağın planlanan varış saati olan 8:20'de pilot "Sol 360, uçağım kontrolü kaybediyor." diyor.

8:19'da pilotlardan biri "150'yi koruyamıyorum, kabinde yüksek basınç var." Derken yer kontrol cevabı ise "AXY8243 sizi anlıyorum." şeklinde kaydedildi.

İki dakika sonra pilot uçakta bir "tehlike" olmadığını belirtiyor ve yer kontrolüne "Uçakta bir sorun yok" diyor. Hava trafik kontrolörü ise mürettebatı tam olarak duyamıyor ve "Sizi duymak çok zor.... bana yüksekliğinizi söyleyin." diyor.

Basına sızan konuşmalara göre 8:21'de mürettebat Hazar Denizi'ndeki bir Rus havaalanı olan Makhachkala'ya gitmeye karar veriyor. Fakat 8:22'de mürettebat rapor veriyor: "Şimdi de hidrolikler arızalandı."

BÖLGEDE ASKERİ BİRLİKLER VAR

Rus kanalı kazanın Grozni Havalimanı'na yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Naursky bölgesi üzerinde meydana geldiğine dikkat çekerken "Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu bölgede hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda askeri birlik bulunuyor" dedi.

Rus kanalının belirttiğine göre Ukrayna'nın İHA saldırılarının ardından Çeçenistan'a çok sayıda Pantsir'in de konuşlandırıldığı biliniyor.