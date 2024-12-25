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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. 62'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakta 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 3’ü çocuk 29 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ölenlerin anısı için bir günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Peki, uçağın düşme sebebi ne? Kuş sürüsü iddiasının ardından gelen füze iddiası akılları karıştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ise ilk açıklama geldi. Kazanın anbean görüntüleri ve uçakta bulunan yolcuların listesi de ortaya çıktı. İşte, kazadan dakika dakika gelişmeler..

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:47
Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?

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    Başlıkların Devamı

    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağının Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaparken düştüğü bildirildi.

    Kazakistan'da yolcu uçağı böyle düştü! İşte facia anına dair en ne görüntü!

    Hazar denizi üzerinde SOS veren uçakta Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat üyesi bulunuyordu.

    CANLI ANLATIM
    12:41 26 Aralık 2024
    PESKOV'DAN İLK AÇIKLAMA

    Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kazakistan’da düşen uçaktaki delikler ve Rus füzesi iddiaları hakkında konuştu. Gazetecilerin sorularına cevap veren Peskov, "Şu anda herhangi bir havacılık olayının soruşturulması gerekiyor." dedi ve soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir varsayımda bulunmanın yanlış olduğunu vurguladı. Kremlin sözcüsü, "Bunu yapamayız ve kimse yapmamalı" diyerek gazetecileri komisyonun çalışmasının tamamlanmasını beklemeye çağırdı.

    10:29 26 Aralık 2024
    FÜZE İDDİASI

    AZAL uçağının Rusya'ya ait bir karadan havaya füze (SAM) tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu yayılan şarapnel parçalarına ait olabileceği iddia edildi. Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen ve 33 kişinin ölümüne yol açan Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçağın aldığı hasar, uçağın hava savunma füze sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürmektedir." Dedi.

    10:16 26 Aralık 2024
    UÇAKTAN SAĞ ÇIKTI
    Uçağın içinden son görüntüleri çeken ve kelime-i şehadet getiren adamın Subkhon Rakhimov isimli Tacikistan vatandaşı olduğu, hayatta olduğu ve uçak düştükten sonra da çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.
    10:13 26 Aralık 2024
    UÇAK KAZASINDA SON DURUM

    Acil Durumlar Bakanlığı ve soruşturmayı yürüten Kazakistan Başbakanı'nın verdiği bilgiye göre uçakta 67 yolcunun bulunduğunu bildirdi. 38 kişinin cesedi bulunarak incelemeye gönderildi.

    3'ü çocuk 29 kişi kurtarıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı olay yerinde 24 saat devriye gezildiğini söyledi.

    22:17 25 Aralık 2024
    TRABZON DETAYI

    Azerbaycan Havayolları’na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

    Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık’ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.

    20:45 25 Aralık 2024
    ALİYEV'DEN SAĞLIK BAKANI'NA "TIBBİ YARDIM" TALİMATI

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesiyle kazanın nedenlerinin araştırılması için kurulan komisyon toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un başkanlık ettiği komisyonda Kazakistan tarafıyla birlikte kazada yaralananlara ve zarar görenlere gerekli yardımların sağlanması için Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’e talimat verildi.

    KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Toplantıda kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve yaralıların aileleriyle temas kurularak gerekli desteklerin sağlandığı bildirildi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda oluşturulan “Alo Hattı” üzerinden kaza yapan uçağın yolcuların ailelerine bilgi verildiği ve psikolojik destek sağlandığı aktarıldı. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kazakistanlı meslektaşlarıyla birlikte kazanın nedenlerini araştırdığı ve olayla ilgili bir ceza soruşturması yürüttüğü belirtilirken, soruşturmanın ilerleyişi hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi talimatı verildi.

    TEMASLAR SÜRDÜRÜLÜYOR

    Kazadan yaralı olarak kurtulan ve şu anda Aktau’da tedavisi devam eden Azerbaycan vatandaşlarının ihtiyaç halinde ve doktorların onayı doğrultusunda ülkeye tahliyesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Yaralılara gerekli yardımların sağlanması ve diğer ilgili konuların çözümü için Kazakistan ile hükümet düzeyinde sıkı temasların ve ortak çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

    UÇUŞLAR DURDURULDU

    Azerbaycan Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakü-Grozni ve Bakü-Mahaçgala güzergahındaki tüm uçuşların soruşturma tamamlanıncaya kadar durdurulduğu, diğer uçuşların ise programa uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

    19:04 25 Aralık 2024
    38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı.
    18:03 25 Aralık 2024
    ALİYEV'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
    Kazakistan'daki uçak kazası hakkında açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Aktau'daki uçak kazası, bizim için büyük bir facia. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor" dedi.
    16:52 25 Aralık 2024
    ALİYEV'DEN ACİL TOPLANTI
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçak kazasına ilişkin toplantı yaptı.
    16:03 25 Aralık 2024
    KELİME-İ ŞEHADET GETİREN YOLCU O ANLARI KAYDETTİ

    Kazakistan'da düşen uçağın içinde bulunan bir yolcunun uçuş sırasında çektiği bir video ortaya çıktı. Yolcunun videoda kelime-i şehadet getirdiği anlar gündem oldu.

     

     

    15:46 25 Aralık 2024
    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Aliyev'e başsağlığı dileklerini iletti.
    14:52 25 Aralık 2024
    ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kentinde düşen Azerbaycan Havayolları uçağında ölenlerin anısı için bir günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
    13:45 25 Aralık 2024
    YARALILARIN SON DURUMU

    Kazakistan Sağlık Bakanlığı uçak kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yayınladı

    AZAL'a ait yolcu uçağının Aktau yakınlarında düştüğü yerden 29 yaralı sağlık kurumlarına kaldırıldı.

    Kazakistan Sağlık Bakanlığı basın servisinin verdiği bilgiye göre 27 kişinin Mangystau Bölge Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Doğum yapan 27 kişiden 11'i yoğun bakıma alındı. Yaşları 11 ve 16 olan iki çocuk Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

    13:35 25 Aralık 2024
    KAHREDEN GÖRÜNTÜ

    Kazakistan’da Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağının Aktau şehri yakınına düşmesinin ardından olay yerinden yeni görüntüler geldi. Kazak yetkililer tarafından paylaşılan son bilgiye göre 32 kişi kazadan sağ kurtuldu. Olay yerinden gelen son görüntülerde ise yerde ceset torbaları olduğu görüldü.

     

     

    13:20 25 Aralık 2024
    AZAL'A SORUŞTURMA
    Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçağın Aktau'da düşmesiyle ilgili olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Ceza Kanununun 262.3 maddesini (trafik güvenliği ve hava taşımacılığının işletilmesi kurallarının ihlali, Dikkatsizlik sonucu iki veya daha fazla kişinin ölümü) ve 314.3 (İki veya daha fazla kişinin ölümüne neden olan ihmalkarlık), ceza davası açmak ve ön soruşturma yapmak üzere Başsavcılığın soruşturma dairesi görevlendirildi.
    13:03 25 Aralık 2024
    DÜNYADAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI
    Kazakistan'daki uçak kazasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caferov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Malikov olmak üzere çok sayıda liderden Azerbaycan'a geçmiş olsun mesajı geldi.
    12:58 25 Aralık 2024
    32 KİŞİ KURTULDU

    AZAL yetkilisi kazaya ilişkin açıklama yaptı ve son bilgiye göre 32 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, tedavi altında olduklarını duyurdu.

     

    12:39 25 Aralık 2024
    SAĞ KURTULANLARIN SAYISI 29
    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, uçak kazasından sağ kurtulanların sayısının 29'a çıktığını duyurdu.
    12:31 25 Aralık 2024
    MÜRETTEBAT AÇIKLANDI

    Kazakistan'da düşen uçağın mürettebatındaki isimler açıklandı.

    1. Kşnyakin İqor
    2. Kalyaninov Aleksandr
    3. Əliyeva Hökümə
    4. Əsadov Zülfüqar
    5. Rəhimli Aydan

    11:55 25 Aralık 2024
    AZERBAYCAN'DAN KAZAKİSTAN'A HEYET
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine çok sayıda Azerbaycan devlet yetkilisi, AZAL uçağının Aktau'da düşmesinin nedenlerini araştırmak üzere Kazakistan'a gitti.
    11:45 25 Aralık 2024
    İŞTE KAZADAN YENİ GÖRÜTÜLER

    Kazakistan'daki kazadan yeni görüntüler geldi.

     

     

    İşte, uçağın düştüğü bölgeden yeni görüntüler...

    11:28 25 Aralık 2024
    YOLCU UÇAĞI İŞTE BÖYLE DÜŞTÜ

    Kazakistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kaza anı kameraya işte böyle kaydedildi.

     

     

    11:23 25 Aralık 2024
    SAAT 14.00'E KADAR UÇUŞ YOK
    Aktau Havalimanı'nın saat 14.00'e kadar uçuşa kapatıldığı duyuruldu.
    11:22 25 Aralık 2024
    25 KİŞİ KURTULDU
    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Aktau'daki uçak kazasından 25 kişinin kurtulduğunu , 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
    11:20 25 Aralık 2024
    İLK RESMİ AÇIKLAMA

    Bakü'den Grozni'ye giden AZAL uçağının düşmesiyle ilgili Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ▪️ Bugün Moskova saatiyle 09.30 sıralarında Hazar Denizi'nin doğu kıyısında, Kazak Aktau havaalanına iniş sırasında Azerbaycan havayolu AZAL'a ait Embraer 190 uçağı yere çarptı.

    ▪️ Uçak Bakü'den Grozni'ye uçuş gerçekleştirdi.

    ▪️ Ön hazırlık: Uçaktaki acil durum nedeniyle kuşlarla çarpışmanın ardından komutanı alternatif bir havaalanına "gitmeye" karar verdi - Aktau'yu seçti.

    11:01 25 Aralık 2024
    İŞTE YOLCU LİSTESİ

    Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre 37 Azerbaycan vatandaşı, 16 Rus, altı Kazakistan vatandaşı ve üç Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu.,

    İşte, düşen uçakta bulunan isimler...

    1. Anqbazova Məleykə
    2. Bayramova Leyla
    3. Bayramzadə Ayxan
    4. Eganov Məhəmməd (Məhəmməd)
    5. Gistarov İbrahim
    6. Gistarov Rəşid
    7. Qomova Mominət
    8. Cəfərov Toğrul
    9. Cəraev Mahir
    10. Məhsudova Qalina
    11. Marayev Abbas
    12. Mehdiyev Yadigar
    13. Omarova Leyla
    14. Şaymerdenova Qau
    15. Sidikova Rəxşon
    16. Cumqat Eldar
    17. Ağayev Ramin
    18. Əhmədov Rəşid
    19. Əlimirzayeva Xədi
    20. Əlimirzayev Əli
    21. Əliyev Səbuxmir
    22. Əliyev Zamin İdris
    23. Arsbayeva Ceyran
    24. Arsbayeva Madinə
    25. Asanov Rinat
    26. Atsayeva Zaira
    27. Babayev Anarm
    28. Dəvrişov Amir
    29. Dəvrişov Tofiq
    30. Cənquşəliyev Erl
    31. Ediev Uvaismr
    32. Qədirov Heydər
    33. Qurbacov Xəmsət
    34. Andarov Arbi
    35. İbrahimov Ramin
    36. Qida Narmina
    37. İsmayılov İsmayıl
    38. Cülüilov Nazamir
    39. Cəlilov Nizami
    40. Cəraev Xəzi İbrah
    41. Cərov Xızri
    42. Cərova Səlixət
    43. Cumagulov Bauric
    44. Cutaeva Salima
    45. Xəlayeva Xafisət
    46. Xamorkulov Furqla
    47. Kostiev İbrahim
    48. Xalayeva Xafisət
    49. Xamorkulov Furqla
    50. Kostiyev İbrahim
    51. Məmmədov Zaur
    52. Məmmədov Xəqanım
    53. Murtuzov Zaur
    54. Mustafayev Faiq
    55. Osmanov Tillək
    56. Pərxanov Məhəmməd
    57. Rəhimov Subxonx
    58. Sadıqov Qoşqar
    59. Səidullayev Zinat
    60. Şabanova Vəfa
    61. Siraçov Nurullah
    62. Siraçova Müslimat
    63. Tuləssinov Sandib
    64. Tutunşiyev Mahmud
    65. Ubaye Arbi
    66. Eznaeva Rana
    67. Camallullail Mədi

    10:58 25 Aralık 2024
    14 KİŞİ KURTULDU

    Kazinform'un haberine göre, Aktau'da AZAL'a ait uçağın düştüğü yerden çeşitli yaralı 12 kişi Mangistau bölge hastanesine kaldırıldı. Kazak yetkililer ise 14 kişinin sağ kurtarıldığını duyurdu.

     

     

    10:43 25 Aralık 2024
    KAZADAN KURTULANLARIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

    Düşen uçaktan sağ kurtulanların ilk görüntüsü geldi.

    10:28 25 Aralık 2024
    52 PERSONEL SAHADA

    Aktau'da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 aracın kaza mahalline geldiği bildirildi.

    10:22 25 Aralık 2024
    KAZANIN SEBEBİ NE?

    Azerbaycan basını tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre olayın nedeni uçağın kuş sürüsüne çarpmasıydı.

    Bir diğer iddia ise uçağın sis yüzünden düştüğü yönünde.

     

    10:21 25 Aralık 2024
    62'Sİ YOLCU 5'İ MÜRETTEBAT 72 KİŞİ
    Uçakta 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.
    10:16 25 Aralık 2024
    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

    Uçağın kazadan önce havalimanının üzerinde birkaç tur attığı bildirildi.

     

     

    10:14 25 Aralık 2024
    AZERBAYCAN UÇAĞI AKTAU'YA DÜŞTÜ

    Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.