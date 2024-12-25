Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağının Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaparken düştüğü bildirildi.
Hazar denizi üzerinde SOS veren uçakta Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat üyesi bulunuyordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kazakistan’da düşen uçaktaki delikler ve Rus füzesi iddiaları hakkında konuştu. Gazetecilerin sorularına cevap veren Peskov, "Şu anda herhangi bir havacılık olayının soruşturulması gerekiyor." dedi ve soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir varsayımda bulunmanın yanlış olduğunu vurguladı. Kremlin sözcüsü, "Bunu yapamayız ve kimse yapmamalı" diyerek gazetecileri komisyonun çalışmasının tamamlanmasını beklemeye çağırdı.
AZAL uçağının Rusya'ya ait bir karadan havaya füze (SAM) tarafından vurulmuş olabileceği iddia edildi. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu yayılan şarapnel parçalarına ait olabileceği iddia edildi. Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen ve 33 kişinin ölümüne yol açan Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçağın aldığı hasar, uçağın hava savunma füze sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürmektedir." Dedi.
Acil Durumlar Bakanlığı ve soruşturmayı yürüten Kazakistan Başbakanı'nın verdiği bilgiye göre uçakta 67 yolcunun bulunduğunu bildirdi. 38 kişinin cesedi bulunarak incelemeye gönderildi.
3'ü çocuk 29 kişi kurtarıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı olay yerinde 24 saat devriye gezildiğini söyledi.
Azerbaycan Havayolları’na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni’deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan 32 kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.
Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık’ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesiyle kazanın nedenlerinin araştırılması için kurulan komisyon toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un başkanlık ettiği komisyonda Kazakistan tarafıyla birlikte kazada yaralananlara ve zarar görenlere gerekli yardımların sağlanması için Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’e talimat verildi.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Toplantıda kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve yaralıların aileleriyle temas kurularak gerekli desteklerin sağlandığı bildirildi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda oluşturulan “Alo Hattı” üzerinden kaza yapan uçağın yolcuların ailelerine bilgi verildiği ve psikolojik destek sağlandığı aktarıldı. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kazakistanlı meslektaşlarıyla birlikte kazanın nedenlerini araştırdığı ve olayla ilgili bir ceza soruşturması yürüttüğü belirtilirken, soruşturmanın ilerleyişi hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi talimatı verildi.
TEMASLAR SÜRDÜRÜLÜYOR
Kazadan yaralı olarak kurtulan ve şu anda Aktau’da tedavisi devam eden Azerbaycan vatandaşlarının ihtiyaç halinde ve doktorların onayı doğrultusunda ülkeye tahliyesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Yaralılara gerekli yardımların sağlanması ve diğer ilgili konuların çözümü için Kazakistan ile hükümet düzeyinde sıkı temasların ve ortak çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Azerbaycan Hava Yolları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakü-Grozni ve Bakü-Mahaçgala güzergahındaki tüm uçuşların soruşturma tamamlanıncaya kadar durdurulduğu, diğer uçuşların ise programa uygun şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.
Kazakistan'da düşen uçağın içinde bulunan bir yolcunun uçuş sırasında çektiği bir video ortaya çıktı. Yolcunun videoda kelime-i şehadet getirdiği anlar gündem oldu.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı uçak kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yayınladı
AZAL'a ait yolcu uçağının Aktau yakınlarında düştüğü yerden 29 yaralı sağlık kurumlarına kaldırıldı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı basın servisinin verdiği bilgiye göre 27 kişinin Mangystau Bölge Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Doğum yapan 27 kişiden 11'i yoğun bakıma alındı. Yaşları 11 ve 16 olan iki çocuk Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazakistan’da Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağının Aktau şehri yakınına düşmesinin ardından olay yerinden yeni görüntüler geldi. Kazak yetkililer tarafından paylaşılan son bilgiye göre 32 kişi kazadan sağ kurtuldu. Olay yerinden gelen son görüntülerde ise yerde ceset torbaları olduğu görüldü.
AZAL yetkilisi kazaya ilişkin açıklama yaptı ve son bilgiye göre 32 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, tedavi altında olduklarını duyurdu.
Kazakistan'da düşen uçağın mürettebatındaki isimler açıklandı.
1. Kşnyakin İqor
2. Kalyaninov Aleksandr
3. Əliyeva Hökümə
4. Əsadov Zülfüqar
5. Rəhimli Aydan
Kazakistan'daki kazadan yeni görüntüler geldi.
İşte, uçağın düştüğü bölgeden yeni görüntüler...
Kazakistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kaza anı kameraya işte böyle kaydedildi.
Bakü'den Grozni'ye giden AZAL uçağının düşmesiyle ilgili Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
▪️ Bugün Moskova saatiyle 09.30 sıralarında Hazar Denizi'nin doğu kıyısında, Kazak Aktau havaalanına iniş sırasında Azerbaycan havayolu AZAL'a ait Embraer 190 uçağı yere çarptı.
▪️ Uçak Bakü'den Grozni'ye uçuş gerçekleştirdi.
▪️ Ön hazırlık: Uçaktaki acil durum nedeniyle kuşlarla çarpışmanın ardından komutanı alternatif bir havaalanına "gitmeye" karar verdi - Aktau'yu seçti.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı'na göre 37 Azerbaycan vatandaşı, 16 Rus, altı Kazakistan vatandaşı ve üç Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu.,
İşte, düşen uçakta bulunan isimler...
1. Anqbazova Məleykə
2. Bayramova Leyla
3. Bayramzadə Ayxan
4. Eganov Məhəmməd (Məhəmməd)
5. Gistarov İbrahim
6. Gistarov Rəşid
7. Qomova Mominət
8. Cəfərov Toğrul
9. Cəraev Mahir
10. Məhsudova Qalina
11. Marayev Abbas
12. Mehdiyev Yadigar
13. Omarova Leyla
14. Şaymerdenova Qau
15. Sidikova Rəxşon
16. Cumqat Eldar
17. Ağayev Ramin
18. Əhmədov Rəşid
19. Əlimirzayeva Xədi
20. Əlimirzayev Əli
21. Əliyev Səbuxmir
22. Əliyev Zamin İdris
23. Arsbayeva Ceyran
24. Arsbayeva Madinə
25. Asanov Rinat
26. Atsayeva Zaira
27. Babayev Anarm
28. Dəvrişov Amir
29. Dəvrişov Tofiq
30. Cənquşəliyev Erl
31. Ediev Uvaismr
32. Qədirov Heydər
33. Qurbacov Xəmsət
34. Andarov Arbi
35. İbrahimov Ramin
36. Qida Narmina
37. İsmayılov İsmayıl
38. Cülüilov Nazamir
39. Cəlilov Nizami
40. Cəraev Xəzi İbrah
41. Cərov Xızri
42. Cərova Səlixət
43. Cumagulov Bauric
44. Cutaeva Salima
45. Xəlayeva Xafisət
46. Xamorkulov Furqla
47. Kostiev İbrahim
48. Xalayeva Xafisət
49. Xamorkulov Furqla
50. Kostiyev İbrahim
51. Məmmədov Zaur
52. Məmmədov Xəqanım
53. Murtuzov Zaur
54. Mustafayev Faiq
55. Osmanov Tillək
56. Pərxanov Məhəmməd
57. Rəhimov Subxonx
58. Sadıqov Qoşqar
59. Səidullayev Zinat
60. Şabanova Vəfa
61. Siraçov Nurullah
62. Siraçova Müslimat
63. Tuləssinov Sandib
64. Tutunşiyev Mahmud
65. Ubaye Arbi
66. Eznaeva Rana
67. Camallullail Mədi
Kazinform'un haberine göre, Aktau'da AZAL'a ait uçağın düştüğü yerden çeşitli yaralı 12 kişi Mangistau bölge hastanesine kaldırıldı. Kazak yetkililer ise 14 kişinin sağ kurtarıldığını duyurdu.
Düşen uçaktan sağ kurtulanların ilk görüntüsü geldi.
Aktau'da Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 aracın kaza mahalline geldiği bildirildi.
Azerbaycan basını tarafından yayımlanan ilk bilgilere göre olayın nedeni uçağın kuş sürüsüne çarpmasıydı.
Bir diğer iddia ise uçağın sis yüzünden düştüğü yönünde.
Uçağın kazadan önce havalimanının üzerinde birkaç tur attığı bildirildi.
Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sayılı Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" uçağı, Aktau şehrinin 3 km yakınına acil iniş yaptı.