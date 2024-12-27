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Rusya hava sahasında neler oluyor? Bakü’den kalkan AZAL uçağı geri döndü

Kazakistan’daki uçak kazasının ardından Rusya hava sahasında hareketlilik devam ediyor. Çarşamba günü Bakü’den Grozni’ye giderken Aktau yakınlarında düşen AZAL uçağı ile ilgili soru işaretleri artarken yine AZAL’a ait bir uçak ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. Bakü'den Rusya’nın Mineralnye Vody şehrine gitmek üzere kalkış yapan uçağın havalimanına geri döndüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:01 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:02
Rusya hava sahasında neler oluyor? Bakü’den kalkan AZAL uçağı geri döndü

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    Kazakistan'da Rus füzesi Pantsir-S1'in isabet etmesi dolayısıyla Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından Azerbaycan ve Rusya hava sahasında hareketlilik devam ediyor.

    Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, düşen yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi, AAKazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağında 25 kişinin kurtulduğu bildirildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, düşen yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi, AA

    BAKÜ'DEN KALKTI GERİ DÖNDÜ

    Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Bakü'den Mineralnye Vody'ye giden bir uçak kalkış havaalanına geri döndü.

    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmalarıKazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
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    AZAL DOĞRULADI

    Flightradar24 servisinin verileri uçağın Bakü'ye döndüğünü doğrularken bir teyit de AZAL'dan geldi.

    Flightradar24 servisinin verileri uçağın Bakü’ye döndüğünü doğruladı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFlightradar24 servisinin verileri uçağın Bakü’ye döndüğünü doğruladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    PİLOT NOTAM ALDI

    Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL) Bakü'den Mineralnye Vodi'ye giden J2-8717 sefer sayılı uçağının pilotu, Mahaçkale üzerindeki hava sahasının kapalı olduğuna dair NOTAM (Havacılara Duyuru) aldı ve kalkıştan hemen sonra Bakü hava sahasını terk etmeden geri döndü.

    Uçağın, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığı bildirildi. Havayolunun açıklamasında, "Rusya'ya yapılacak uçuşlara ilişkin detaylı bilgi kısa süre içinde duyurulacaktır" denildi.

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