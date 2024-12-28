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ABD’de polis şiddeti can aldı: Mahkumu öldüresiye dövdükleri görüntüler ortaya çıktı

ABD’de polis şiddeti bir mahkumun canına mal oldu. New York’un kuzeyindeki Marcy Islah Tesisi’nde polis memurları 43 yaşındaki mahkum Robert Brooks’u öldüresiye dövdü. Mahkum hayatını kaybederken kan donduran anlar da kamera kayıtlarında ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 13:23 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 13:32
ABD’de polis şiddeti can aldı: Mahkumu öldüresiye dövdükleri görüntüler ortaya çıktı

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    ABD'de New York şehrinin kuzeyinde bulunan Marcy Islah Tesisi'nde polis bir mahkumu öldüresiye dövdü. Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık'ta hayatını kaybetti.

    Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    MAHKUMA ÖLDÜRESİYE DAYAK

    Görevlilerin mahkumu öldüresiye dövdüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler cuma günü yayımlandı ve 43 yaşındaki mahkumun tıbbi muayene odasında elleri arkadan kelepçelendiği görüldü.

    ABD'de polis şiddeti! Mahkumu böyle öldürdüler! Dövülme anları kamerada!

    BOĞAZINI SIKTILAR, KARNINA VURDULAR, BAYILTTILAR

    Memurlardan birinin Brooks'u ağzına bir şeyler soktuğu bir diğer memurun ise kasıklarına yumruk attığı, elindeki ayakkabı ile karnına vurduğu; bir diğer memurun ise boğazını sıktığı görüldü.

    Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    İki polis memurunun Brooks'u yakasından tutarak odanın sağ arka köşesinde duvara yasladığı görülürken videonun sonunda ise 43 yaşındaki mahkum iç çamaşırları ile masanın üzerinde hareketsiz yatarken görülüyor. Polisler ise mahkumun bilincinin açık olup olmadığını kontrol ediyor.

    Brooks polis şiddetinden bir gün sonra hayatını kaybetti. Mahkumun ölüm nedeninin "boyun sıkışmasına bağlı asfiksi" olduğu belirtildi.

    Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Robert Brooks isimli mahkum polis şiddetinin ardından 10 Aralık’ta hayatını kaybetti, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    13 MEMUR VE BİR HEMŞİRE GÖREVDEN ALINACAK

    New York Valisi Kathy Hochul, olaya karışan 13 memur ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alınması emrini verdi. New York Başsavcısı Letitia James, Brooks'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    CNN ise dört polis memurunun vücut kamerası taktığını fakat aktif hale getirmediğini belirtti. Öte yandan kameraların olay sırasında ses kaydı yapmadığı iddia edildi.

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