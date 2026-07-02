Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı bombardımanda can kaybı 13'e, yaralı sayısı ise 86'ya yükseldi. Ekiplerin enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.
KİEV'E HAVA SALDIRISI
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 13 kişi öldü
Açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.
Kliçko, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti.
Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.
Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.