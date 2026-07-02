CANLI YAYIN
Geri

Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı bombardımanda can kaybı 13'e, yaralı sayısı ise 86'ya yükseldi. Ekiplerin enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 86'ya çıktığı bildirildi.

Kiev'e hava saldırısı, Fotoğraflar: AA, İHAKiev'e hava saldırısı, Fotoğraflar: AA, İHA

KİEV'E HAVA SALDIRISI

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Video Oynatma İkonu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında 13 kişi öldü

Açıklamada, saldırıda hasar gören alanlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

13 kişi hayatını kaybetti13 kişi hayatını kaybetti

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği aktarılan açıklamada, DSNS ekiplerince 34 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya çıktığını bildirdi.

Kliçko, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını belirtmişti.

Kiev'e hava saldırısıKiev'e hava saldırısı

Kente yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) fırlatıldığını aktaran Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü kaydetmişti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti-5 Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti-6 Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti-7
Takvim Kaynak Tercihleri
17 dakikada 3 saldırı! Yunanistan siyasetine bomba: Terör alarmı! İktidar partisi yöneticisinin annesi öldü
SONRAKİ HABER

Yunanistan siyasetine bomba
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler