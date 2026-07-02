Washington baskı yapınca OpenAI harekete geçti! Sam Altman'dan Trump'a hisseli rüşvet
Kapatılma ve ağır vergi korkusu yapay zekâ devine geri adım attırdı. OpenAI, Washington'ın ağır denetimlerinden kurtulmak için ABD hükümetine %5 hisse devretmeye hazırlanıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ABD Başkanı Donald Trump ve ilgili bakanlarla görüşme yaptığı bildirildi. OpenAI'ın teklif ettiği pay ise 42,6 milyar dolara denk geliyor.
Yapay zeka devi OpenAI, Washington'daki siyasi baskıları hafifletmek ve Trump yönetiminin finansal desteğini almak amacıyla ABD hükümetine %5'lik bir hisse devretmeyi planlıyor.
OPENAI HÜKÜMETE YÜZDE 5 VERECEK
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Washington'da yapay zeka şirketleri üzerinde artan siyasi ve düzenleyici baskıları hafifletmek amacıyla ABD hükümetine %5'lik bir ortaklık payı vermeyi içeren radikal bir planı masaya yatırdı.
DEĞERİ 42,6 MİLYAR DOLAR
Mart 2026'da yapılan son yatırım turunda 852 milyar dolar piyasa değerine ulaşan OpenAI'ın teklif ettiği %5'lik bu pay, yaklaşık 42,6 milyar dolar değerinde devasa bir meblağa denk geliyor.
SAM ALTMAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Financial Times'a göre OpenAI CEO'su Sam Altman, başta Donald Trump olmak üzere ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi yönetimin en kritik isimleriyle erken aşama görüşmeler gerçekleştirdi.
Altman, yapay zeka teknolojisinin yaratacağı devasa ekonomik kazançların kamuya aktarılmasının en adil yolunun halka finansal bir pay verilmesi olduğunu savunuyor.
PARALAR KAMUYA GİDECEK İDDİASI
İddiaya göre OpenAI'ın planı, şirketin hükümete devredeceği hisselerin bir "Kamu Refah Fonu" (Public Wealth Fund) altında toplanmasını öngörüyor. Önerilen bu yapının petrol gelirlerini yatırıma dönüştürerek eyalet sakinlerine her yıl düzenli kar payı dağıtan ünlü Alaska Daimi Fonu (Alaska Permanent Fund) modeline benzediği belirtiliyor. Böylece yapay zekadan elde edilecek gelirlerin doğrudan Amerikan vatandaşlarına dağıtılmasının hedeflendiği iddia ediliyor.
DİĞER YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ DE DAHİL OLACAK MI?
OpenAI'ın vizyonu sadece kendisiyle sınırlı değil. Altman ve şirket yöneticileri; Google, Anthropic ve Meta gibi ABD'nin diğer önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin de benzer şekilde %5'lik hisselerini bu fona devretmelerini öneriyor. Ancak sektördeki diğer devlerin bu teklife sıcak bakıp bakmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
ABD hükümetinin yapay zeka sektörü üzerindeki siber güvenlik, veri merkezlerinin enerji tüketimi ve istihdama etkileri gibi konularda denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Kısa bir süre önce OpenAI ve en büyük rakibi Anthropic, hükümetin güvenlik incelemeleri nedeniyle yeni model lansmanlarını ertelemek zorunda kalmıştı. Hatta bazı Cumhuriyetçi senatörler ve Demokrat Bernie Sanders, yapay zeka şirketlerine yönelik çok daha ağır vergiler veya kamulaştırma hamleleri talep ediyordu.