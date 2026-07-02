Sam Altman ve Trump

SAM ALTMAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Financial Times'a göre OpenAI CEO'su Sam Altman, başta Donald Trump olmak üzere ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi yönetimin en kritik isimleriyle erken aşama görüşmeler gerçekleştirdi.

Altman, yapay zeka teknolojisinin yaratacağı devasa ekonomik kazançların kamuya aktarılmasının en adil yolunun halka finansal bir pay verilmesi olduğunu savunuyor.