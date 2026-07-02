17 dakikada 3 saldırı! Yunanistan siyasetine bomba: Terör alarmı! İktidar partisi yöneticisinin annesi öldü
Yunanistan, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi siyasetçilerine yönelik patlayıcı saldırılarıyla çalkalanıyor. Selanik’te bir binanın girişindeki araçları ateşe veren saldırganlar, yalnızca 17 dakika içinde 3 ayrı binayı hedef aldı. Üçüncü saldırıda parti yöneticisi Afroditi Nestora'nını Afroditi Nestora'nın annesi hayatını kaybetti. Yunan basını bir kişinin ölümüne ve dört kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırının, “30 kişilik bir anarşist grup” tarafından düzenlendiğini belirtirken soruşturma terörle mücadele birimine devredildi.
Yunanistan Selanik'teki iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana düzenlenen ve annesinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla çalkalanıyor.
KAMP TÜPÜYLE SALDIRIDA ANARŞİST GRUP İDDİASI
İlk değerlendirmelere göre apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakıldığı ve düzeneğin sabahın erken saatlerinde infilak ettiği bildirildi.
Yunan basını bir kişinin ölümüne ve dört kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırının, "30 kişilik bir anarşist grup" tarafından düzenlendiğini yazıyor.
Kathimerini'nin iddiasına göre daha önce boş bir şehir binasını ve Aristoteles Üniversitesi'ndeki odaları "işgal eden" ve daha sonra ise tahliye edilen grubun üyeleri ya saldırıları bizzat düzenledi ya da yeni üyeleri eyleme geçmeye yönlendirdi.
HEDEFTE İKTİDAR PARTİSİ YETKİLİLERİ VAR
Çarşamba günü düzenlenen üç kundaklama saldırısının hedefinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yetkilileri vardı. Partinin yöneticisi Afroditi Nestora'nın annesinin ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.
Nestora, saldırının ardından yaptığı açıklamada önceliğinin ailesinin sağlığı olduğunu söyledi ve "Beni korkutamazlar." dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de gün içinde hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederken saldırıyı düzenleyenlerin bulunarak adalet önüne çıkarılacağını söyledi.
17 DAKİKADA 3 SALDIRI
Kathimerini'nin bildirdiğine göre üç ayrı kundaklama saldırısı çarşamba günü sabah 4.18 ile 4.35 saatleri arasında sadece 17 dakika içinde düzenlendi.
İlk saldırı Yeni Demokrasi Partisi Bölgesel Yönetim Komitesi Başkanı Zisiz Ioakeimovits'e ait bir apartman binasına yönelikti. Pylaia banliyösünde düzenlenen saldırıda herhangi bir hasar oluşmadı. İçinde yanıcı sıvı bulunan plastik bir şişeye yerleştirilmiş küçük bir gaz tüpünden oluşan düzenek, kaldırımda yanarak yok oldu.
İlk saldırıdan beş dakika sonra Selanik'in Toumba semtinde eski milletvekili Savvas Anastasiadis'in yaşadığı apartmana benzer bir mekanizma atıldı. Yalnızca girişin cam panelinin çatladığı ve polisin yangını söndürdüğü bildirildi. 2015-2023 yılları arasında milletvekilliği yapan Anastasiadis, "Evime yapılan saldırı sırasında Selanik dışındaydım. Ne gözdağı alacağız ne de yaptıklarımızı bırakacağız" şeklinde konuştu.
Sabah 4.35'te ise Yeni Demokrasi Partisi'nin eski milletvekili adayı Afroditi Nestora'nın Harilaou bölgesinde yaşadığı binaya düzenlenen üçüncü saldırı en ciddisiydi.
APARTMAN GİRİŞİNDEKİ ARACI ATEŞE VERDİLER
Apartman girişinin yakınında park halindeki araçlardan biri ateşe verildi ve alevler hızla yayıldı. Panikleyen bina sakinleri kaçmaya çalıştı.
NESTORA'NIN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer tarafından Nestora'nın annesi olduğu bildirilen kadının vücudunda ağır yanıklar oluştu ve Ippokrateio Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı haldeyken hayatını kaybetti.
Diğer dört yaralıdan birinin Nestora ve babası olduğu belirtilirken durumlarının hayati tehlike arz etmediği bildirildi.
SORUŞTURMA TERÖRLE MÜCADELEDE
Polisin düzenekleri patlatanın motosikletli aynı kişi veya kişiler olduğunu düşündüğü bildirildi. Soruşturmayı terörle mücadele şubesi devraldı.