Yunanistan'da terör alarmı, Fotoğraflar: AA

KAMP TÜPÜYLE SALDIRIDA ANARŞİST GRUP İDDİASI

İlk değerlendirmelere göre apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakıldığı ve düzeneğin sabahın erken saatlerinde infilak ettiği bildirildi.

Yunan basını bir kişinin ölümüne ve dört kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırının, "30 kişilik bir anarşist grup" tarafından düzenlendiğini yazıyor.

Kathimerini'nin iddiasına göre daha önce boş bir şehir binasını ve Aristoteles Üniversitesi'ndeki odaları "işgal eden" ve daha sonra ise tahliye edilen grubun üyeleri ya saldırıları bizzat düzenledi ya da yeni üyeleri eyleme geçmeye yönlendirdi.