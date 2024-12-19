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Ahmed el-Şara’dan kritik açıklama: Suriye komşuları için tehdit olmayacak

Suriye’de muhalif grupların lideri olan Ahmed el-Şara ve bugüne kadar bilinen ismiyle Muhammed el-Golani, yeni yönetim ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada “Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz” diyen el-Şara bu kez BBC’ye konuştu ve Suriye’nin komşuları için tehdit olmayacağını yeniden vurguladı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:37
Ahmed el-Şara’dan kritik açıklama: Suriye komşuları için tehdit olmayacak

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    Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni bir dönem başlıyor. Muhalif grupların lideri Ahmed el-Şara (Muhammed el-Golani) yeni döneme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Ahmed el Şara, röportajı devrik lider Beşar Esad'ın başkanlık sarayında verdi, BBCAhmed el Şara, röportajı devrik lider Beşar Esad'ın başkanlık sarayında verdi, BBC

    AHMED EL ŞARA: SURİYE KOMŞULARI İÇİN TEHDİT OLMAYACAK

    Esad rejiminin devrilmesiyle ülkenin fiili lideri haline gelen Ahmed el-Şara, BBC'ye verdiği röportajda ülkesinin savaş yorgunu olduğunu belirtti ve Suriye'nin, komşuları veya Batılı ülkeler için bir tehdit olmayacağını söyledi.

    "TERÖR ÖRGÜTLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

    El Şara, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Türkiye gibi diğer ülkeleri hedef almak için kullanan herhangi bir grubun varlığına da izin vermeyeceğiz" demiş ve terör örgütü YPG/PKK'ya geçit vermeyeceklerini vurgulamıştı.

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    SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILSIN ÇAĞRISI

    Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için çağrı yapan Ahmed el-Şara, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılması çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.

    Lideri olduğu HTŞ'nin "terör örgütü" listelerinden çıkarılması gerektiğini savunan el-Şara, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını söyledi.

    BBC'DEN AFGANİSTAN SORUSU

    BBC Uluslararası Haberler Editörü Jeremy Bowen'a konuşan Ahmed el-Şara, Bowen'ın "Suriye Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna karşılık iki ülkenin çok farklı olduğunu ve farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi.

    Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan e--Şara, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de belirtti.

    Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını söyleyen HTŞ lideri, "İdlib'de sekiz yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

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