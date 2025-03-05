Rusya’dan arabuluculuk bombası! İddia İngiliz basınından: Bu kez ABD ile İran masaya oturacak

ABD, geçtiğimiz hafta İsranbul'da Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardından bu kez de İran ile mi masaya oturacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

Reuters, Rusya'nın ABD ile İran arasında arabuluculuk teklif ettiğini ve Kremlin'in Tahran'ın nükleer programıyla ilgili gerginliğe barışçıl bir çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapma sözü verdiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

RUSYA ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNE ARABULUCULUK MU YAPACAK?

Rus devlet medyası Zvezda ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'u kaynak göstererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ile Washington arasında nükleer silahlar konusunda arabuluculuk yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

MOSKOVA ROL İSTEDİ Mİ?

ABD ile İran arasında barış masası kurulacağı iddia edilirken Reuters, gazeteye konuşan bir kaynağın, Rusya'nın arabuluculuk teklifinde bulunduğunu, ancak Moskova'dan böyle bir rol istenmediğini söyledi.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler temsilciliği ise konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNDEN BİR HAFTA SONRA!

ABD geçtiğimiz hafta İstanbul'da Rusya ile masaya oturmuştu. ABD ve Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelmişti. 6 buçuk saatlik görüşmede büyükelçilik faaliyetleri, Ukrayna Savaşı gibi konular ele alınmış, toplantıdan bir gün sonra Rusya, ABD'ye büyükelçi atadığını duyurmuştu. ABD ve İran arasındaki olası görüşme haberinin Rusya ile toplantıdan bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

PESKOV'DAN İRAN MESAJI

Peskov, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunu ve Moskova'nın ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi ve "Başkan Putin, İran'ın nükleer dosyası sorununun yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve buna ikna oldu. Elbette, İran'ın bir müttefiki olan Rusya, sorunun barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞMEYE İSTEKLİ

Trump geçen ay Tahran'ın nükleer silah üretmesini engellemek için İran'a yönelik "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlatmış fakat aynı zamanda bir anlaşmaya açık olduğunu ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye istekli olduğunu da söylemişti.