SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya’dan arabuluculuk bombası! İddia İngiliz basınından: Bu kez ABD ile İran masaya oturacak

ABD Rusya’nın ardından bu kez de İran ile mi masaya oturacak? İngiliz basını Rusya’nın ABD ile İran’a arabuluculuk teklif ettiğini, Kremlin’in Tahran’ın nükleer programıyla ilgili gerginliğe barışçıl bir çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapma sözü verdiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 12:35
Rusya’dan arabuluculuk bombası! İddia İngiliz basınından: Bu kez ABD ile İran masaya oturacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, geçtiğimiz hafta İsranbul'da Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardından bu kez de İran ile mi masaya oturacak?

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA

Reuters, Rusya'nın ABD ile İran arasında arabuluculuk teklif ettiğini ve Kremlin'in Tahran'ın nükleer programıyla ilgili gerginliğe barışçıl bir çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapma sözü verdiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

RUSYA ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNE ARABULUCULUK MU YAPACAK?

Rus devlet medyası Zvezda ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'u kaynak göstererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ile Washington arasında nükleer silahlar konusunda arabuluculuk yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

İstanbuldaki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABDye büyükelçi atadıİstanbuldaki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABDye büyükelçi atadı

MOSKOVA ROL İSTEDİ Mİ?

ABD ile İran arasında barış masası kurulacağı iddia edilirken Reuters, gazeteye konuşan bir kaynağın, Rusya'nın arabuluculuk teklifinde bulunduğunu, ancak Moskova'dan böyle bir rol istenmediğini söyledi.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler temsilciliği ise konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNDEN BİR HAFTA SONRA!

ABD geçtiğimiz hafta İstanbul'da Rusya ile masaya oturmuştu. ABD ve Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir araya gelmişti. 6 buçuk saatlik görüşmede büyükelçilik faaliyetleri, Ukrayna Savaşı gibi konular ele alınmış, toplantıdan bir gün sonra Rusya, ABD'ye büyükelçi atadığını duyurmuştu. ABD ve İran arasındaki olası görüşme haberinin Rusya ile toplantıdan bir hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbulda görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyizBarış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbulda görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz

PESKOV'DAN İRAN MESAJI

Peskov, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunu ve Moskova'nın ilişkileri geliştirmeye devam edeceğini söyledi ve "Başkan Putin, İran'ın nükleer dosyası sorununun yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve buna ikna oldu. Elbette, İran'ın bir müttefiki olan Rusya, sorunun barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf ArşiviKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞMEYE İSTEKLİ

Trump geçen ay Tahran'ın nükleer silah üretmesini engellemek için İran'a yönelik "maksimum baskı" kampanyasını yeniden başlatmış fakat aynı zamanda bir anlaşmaya açık olduğunu ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye istekli olduğunu da söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Ece Gürel Müge Anlı’da aranıyor! Aileyi şüphelendiren detay! Kan izi mi bulundu?
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik saboktajı
TCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoy’dan flaş tahmin
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...
Trump’tan Kongre’de bomba üstüne bomba! Zelenskiy özür diledi dedi | BM’ye DSÖ’ye racon sapkınlara ceza
EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
CHP’li başkan için zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum
Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!
Başkan Erdoğan’dan A takımına dil uyarısı: Provokasyona fırsat vermeyin
Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...
İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar
Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte
CHP İstanbul İl Kongresi’ne şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun
Medya AŞ’de dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlı’nın 2 şirketine adrese teslim ihale