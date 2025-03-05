Scholz’den Zelenskiy’e destek telefonu! Konu Trump’ın rolü

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı. Kritik görüşmeyi Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, EPA

SCHOLZ VE ZELENSKİY'DEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu ele alıp, "Ukrayna'da adil bir barışa giden yollar" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Scholz, Zelenskiy'nin mümkün olan en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, EPA

KONU TRUMP'IN ROLÜ

İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.

Scholz ve Zelenskiy, Ukrayna ile ortakları arasındaki yakın koordinasyonun devam etmesi konusunda hemfikir kaldı.

Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının devam ettiğini bir kez daha teyit eden Scholz, Almanya'nın, adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.