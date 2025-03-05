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Çin’den Trump’a vergi cevabı: Savaşa hazırız

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmasına Çin’den cevap geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Trump’ın tarifesine karşı açıkça savaş ilan etti ve “Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.” dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 11:16
Çin’den Trump’a vergi cevabı: Savaşa hazırız

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararına Çin'den cevap geldi. Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, "ister ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazır" olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ÇİN'DEN TRUMP'A VERGİ CEVABI

Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Takvim Fotoğraf ArşiviÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP'TAN ÇİN'E VERGİ TARİFESİ

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

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