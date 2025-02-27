Barış masasını kuruyoruz: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşecek | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz

Türkiye, etkin, girişimci ve insani diplomasisiyle dünya barışının anahtarı olmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA MASA KURULUYOR

Bu kapsamda, Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin çalışmalarını normalleştirme konusunu ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik adımları görüşmek üzere İstanbul'da kritik bir toplantıya katılacak.

BARIŞ İÇİN DİYALOG ADIMI

Rusya ve ABD arasında süregelen gerilimlerin azaltılması ve doğrudan iletişimin sağlanması için önemli bir adım olarak görülen toplantının, diplomatik misyonların yeniden işlerlik kazanması noktasında somut sonuçlar doğurması bekleniyor. Moskova, büyükelçiliklerin aktif hale gelmesinin diyalog kanallarını güçlendireceğini ve uluslararası krizlerin yönetiminde daha etkin bir zemin oluşturacağını vurguluyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTMELİ

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve ateşkes sürecinin yönetilmesi, görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

İLK GÖRÜŞME RİYAD'DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırmıştı. Görüşmede, Washington yönetiminin savaşın sona erdirilmesi için özel temsilciler görevlendirme önerisinde bulunduğu ancak Moskova'nın büyükelçiliklerin normalleşmesini öncelik olarak gördüğü öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEMASLARI ETKİLİ OLDU

Masanın İstanbul'da kurulmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları etkili oldu.

ÖNCE ZELENSKIY SONRA LAVROV

Erdoğan 18 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'da ağırladı.

"SAVAŞ SONA ERMELİ"

Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy ile görüşmemde Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığını olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkama neden olan bu savaş, artık sona ermelidir." dedi.

Barış görüşmeleri için Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise Rusya-Ukrayna savaşının güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlandırılması konusunda hata yapılmaması gerektiğini beliterek, "Eğer müzakereler adil olursa ve bu masada Ukrayna, ABD, Avrupa var olursa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabi ki Türkiye de bu ülkeler arasında. Ben Sayın Erdoğan'a bu anlayış için minnettarım." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN LAVROV'U AĞIRLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Şubat'ta ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümüne denk gelen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İSTANBUL'DAKİ ZİRVE 29 MART 2022'DE YAPILMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için ilk kez 29 Mart 2022'de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ BAŞARISI

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde çatışmaların sona erdirilmesi ve küresel istikrarın sağlanması için yürüttüğü diplomatik çabalarla uluslararası arenada kilit bir aktör olmayı sürdürüyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerin, Türkiye'nin barışçıl ara buluculuk misyonunu bir kez daha pekiştirmesi bekleniyor.