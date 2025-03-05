Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini öldürmekle tehdit etti.

REHİNELERİ SERBEST BIRAKIN Trump, "'Shalom Hamas' hem Merhaba hem de Güle Güle anlamına gelir. Seçim sizin. Rehinelerin hepsini şimdi, derhal serbest bırakın ve öldürdüğünüz insanların cansız bedenlerini hemen geri verin, yoksa sizin için her şey biter." dedi.

ABD Başkanı Trump (AA)

TEHDİT ETTİ: TEK BİR HAMAS ÜYESİ BİLE GÜVENDE OLMAYACAK



Trump, "İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum, eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." dedi.

BU SİZE SON UYARI



Trump, eylemlerini "hasta ve sapkın" olarak nitelendirdiği Hamas'ın liderlerine hala şansları varken Gazze'yi terk etmeleri çağrısında bulundu. "Bu size son uyarı!" diye yazdı.

Gazze halkına da seslenen Trump, geleceklerini rehinelerin serbest bırakılmasına bağlayarak, "Harika bir gelecek sizi bekliyor, ama eğer rehineleri tutarsanız, öleceksiniz! Akıllıca bir karar verin. Rehineleri hemen serbest bırakın, yoksa sonrasında çok ağır bedeller ödersiniz!" dedi.