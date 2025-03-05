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Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini ve Gazze halkını öldürmekle tehdit etti. İsrail'e tam destek sözü veren Trump, Hamas liderlerinin bu emre uymamaları halinde güvende olmayacaklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 02:21 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 02:33
Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi

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ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini öldürmekle tehdit etti.

Trump Hamas'ı tehdit etti. (Ekran görüntüsü)Trump Hamas'ı tehdit etti. (Ekran görüntüsü)

REHİNELERİ SERBEST BIRAKIN

Trump, "'Shalom Hamas' hem Merhaba hem de Güle Güle anlamına gelir. Seçim sizin. Rehinelerin hepsini şimdi, derhal serbest bırakın ve öldürdüğünüz insanların cansız bedenlerini hemen geri verin, yoksa sizin için her şey biter." dedi.

İsrail'e tam destek sözü veren Trump, Hamas liderlerinin bu emre uymamaları halinde güvende olmayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

TEHDİT ETTİ: TEK BİR HAMAS ÜYESİ BİLE GÜVENDE OLMAYACAK

Trump, "İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum, eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." dedi.

BU SİZE SON UYARI

Trump, eylemlerini "hasta ve sapkın" olarak nitelendirdiği Hamas'ın liderlerine hala şansları varken Gazze'yi terk etmeleri çağrısında bulundu. "Bu size son uyarı!" diye yazdı.

Gazze halkına da seslenen Trump, geleceklerini rehinelerin serbest bırakılmasına bağlayarak, "Harika bir gelecek sizi bekliyor, ama eğer rehineleri tutarsanız, öleceksiniz! Akıllıca bir karar verin. Rehineleri hemen serbest bırakın, yoksa sonrasında çok ağır bedeller ödersiniz!" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

İSRAİL YARDIMLARI DURDURMUŞTU

Trump'ın bu paylaşımı, İsrail'in Pazar günü yardım sevkiyatlarını durdurma kararının ardından geldi. Bu karar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinden birkaç saat sonra alındı.

Ocak ayının sonlarında yürürlüğe giren altı haftalık ilk aşama, Cumartesi gece yarısı resmen sona erdi.

Ancak İsrail, Gazze'deki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeyi kabul etmedi. Savaşta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 48.000'den fazla insan hayatını kaybetti ve Gazze büyük ölçüde harap oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

İsrail ayrıca, Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

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