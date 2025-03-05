Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini öldürmekle tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze'deki sürgün planı için bir kez daha Hamas'ı hedef aldı. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmaması durumunda Hamas üyelerini öldürmekle tehdit etti.
REHİNELERİ SERBEST BIRAKIN
Trump, "'Shalom Hamas' hem Merhaba hem de Güle Güle anlamına gelir. Seçim sizin. Rehinelerin hepsini şimdi, derhal serbest bırakın ve öldürdüğünüz insanların cansız bedenlerini hemen geri verin, yoksa sizin için her şey biter." dedi.
İsrail'e tam destek sözü veren Trump, Hamas liderlerinin bu emre uymamaları halinde güvende olmayacaklarını belirtti.
TEHDİT ETTİ: TEK BİR HAMAS ÜYESİ BİLE GÜVENDE OLMAYACAK
Trump, "İsrail'e işi bitirmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi gönderiyorum, eğer dediklerimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." dedi.
BU SİZE SON UYARI
Trump, eylemlerini "hasta ve sapkın" olarak nitelendirdiği Hamas'ın liderlerine hala şansları varken Gazze'yi terk etmeleri çağrısında bulundu. "Bu size son uyarı!" diye yazdı.
Gazze halkına da seslenen Trump, geleceklerini rehinelerin serbest bırakılmasına bağlayarak, "Harika bir gelecek sizi bekliyor, ama eğer rehineleri tutarsanız, öleceksiniz! Akıllıca bir karar verin. Rehineleri hemen serbest bırakın, yoksa sonrasında çok ağır bedeller ödersiniz!" dedi.
İSRAİL YARDIMLARI DURDURMUŞTU
Trump'ın bu paylaşımı, İsrail'in Pazar günü yardım sevkiyatlarını durdurma kararının ardından geldi. Bu karar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinden birkaç saat sonra alındı.
Ocak ayının sonlarında yürürlüğe giren altı haftalık ilk aşama, Cumartesi gece yarısı resmen sona erdi.
Ancak İsrail, Gazze'deki savaşı kalıcı olarak sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeyi kabul etmedi. Savaşta çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 48.000'den fazla insan hayatını kaybetti ve Gazze büyük ölçüde harap oldu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.
İsrail ayrıca, Gazze'ye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.