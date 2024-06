Rupert Murdoch beşinci kez dünya evine girdi! 93 yaşındaki medya patronu Rus biyolog Elena Zhukova ile Kaliforniya’da evlendi: Abramoviç’in kayınpederi...

İNGİLTERE'DEN ABD'YE MEDYA İMPARATORLUĞU

Rupert Murdoch kariyerine 1950'lerde Avustralya'da başlamış ve sonunda 1969'da İngiltere'de News of the World ve The Sun gazetelerini satın almıştı.

Rupert Murdoch

Murdoch daha sonra aralarında New York Post ve Wall Street Journal'ın da bulunduğu bir dizi ABD yayınını satın almış ve 1996 yılında, şu anda ABD'nin en çok izlenen TV haber kanalı olan Fox News'u kurmuştu.

Murdoch, 2013 yılında kurulan News Corp aracılığıyla yüzlerce yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşunun sahibi olmaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca pek çok tartışmaya ismini yazdıran Rupert Murdoch'un News of the World'ün öldürülen kız öğrenci Milly Dowler'ın sesli mesajlarını dinlediği ortaya çıkmıştı.

MEDYA İMPARATORLUĞUNU OĞLUNA BIRAKMIŞTI

Murdoch geçtiğimiz eylül ayında medya imparatorluğundaki liderlik rolünden çekildiğini, ipleri oğlu Lachlan'a devrettiğini ve daha sonra hem Fox hem de News Corp.'un Onursal Başkanı rolünü üstlendiğini duyurmuştu.