SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ehliyet affı çıktı mı, hangi cezaları kapsıyor? Bakan Yerlikaya’dan önemli cevap geldi

2025 Ehliyet affı konusu son yıllarda çeşitli sebeplerle ehliyetlerine el konulan sürücüler tarafından takip ediliyor. 100 ceza puanının aşılması, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına karışmak gibi sebeplerle, sürücülere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ya da süresiz olarak ehliyet iptali uygulanabiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet affı hakkındaki tartışmaları sona erdirerek, sürücülere yönelik yapılacak düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki ehliyet affı çıkacak mı? Hangi cezalar affa dahil ediliyor? İşte yanıtlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 16:37
Ehliyet affı çıktı mı, hangi cezaları kapsıyor? Bakan Yerlikaya’dan önemli cevap geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trafik kazalarındaki can kayıplarını en aza indirmek ve trafik kurallarına uyum konusunda caydırıcılığı artırmak amacıyla TBMM, sürücülere kesilen idari para cezalarını artırmayı planlayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetine el konulan sürücülerle ilgili güncel verilere dikkat çekerek açıklama yaptı. Peki ehliyet affı gelecek mi?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Bakan Yerlikaya'dan ehliyet affı açıklaması

Son dönemde kamuoyunun merakla takip ettiği ehliyet affı iddialarına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya net bir dille yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadelerini kullanan Yerlikaya, konuya dair tartışmalara son noktayı koydu.

Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinmişti. Bu kapsamda, 10 bine yakın ehliyet sürücülere iade edilmişti. Ancak aynı yıl, sürücü hatalarının neden olduğu trafik kazalarında yaklaşık 5 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Bu acı bilanço, trafik güvenliğinde daha sıkı tedbirlerin alınmasını gündeme getirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Yeni düzenleme TBMM gündeminde

Trafik kurallarına uyumu artırmak ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla, TBMM'de yeni bir yasa teklifi hazırlığı sürüyor. Teklifte; aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve dönüş kurallarına uymama gibi ihlaller için uygulanacak idari para cezalarının ciddi şekilde artırılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

689 Bin sürücünün ehliyeti teslim edilmedi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 Nisan 2025 itibarıyla 689 bin 946 sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığını ve henüz teslim edilmediğini açıkladı. Bu kişilerin önemli bir bölümü, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları ya da alkol testini reddetmeleri nedeniyle ehliyetlerini kaybetti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Ceza puanı, drift ve çakar sebebiyle de ehliyetler alındı

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 28 bin 461 sürücünün ehliyetine; ceza puanını doldurması, 1 yıl içinde 5 defa hız ihlali yapması, 3 defa kırmızı ışık ihlali, drift yapması ve yasadışı çakar tertibatı kullanması nedeniyle el konuldu.

Ayrıca 162 bin kişinin sürücü belgesi, ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına karışmaları veya sağlık durumları nedeniyle geçici olarak geri alındı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’da!
CANLI | Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Takas Bank
Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller tatsız tuzsuz dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa uyarı vakıflara çağrı: Evlenecek gençlere daha fazla destek olun
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’e suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu
İstanbul’da Kensel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsan basın toplantısı! İngiltere ile kritik anlaşma
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...
Sektördeki bilindik firmalar listede! Rekabet Kurumu’ndan süt pazarına büyük soruşturma
Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran’a ertelendi! Caniler kodeste devam... Bit pazarından yeni görüntü geldi
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama