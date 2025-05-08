Ehliyet affı çıktı mı, hangi cezaları kapsıyor? Bakan Yerlikaya’dan önemli cevap geldi

Trafik kazalarındaki can kayıplarını en aza indirmek ve trafik kurallarına uyum konusunda caydırıcılığı artırmak amacıyla TBMM, sürücülere kesilen idari para cezalarını artırmayı planlayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , ehliyet ine el konulan sürücülerle ilgili güncel verilere dikkat çekerek açıklama yaptı. Peki ehliyet affı gelecek mi?

Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinmişti. Bu kapsamda, 10 bine yakın ehliyet sürücülere iade edilmişti. Ancak aynı yıl, sürücü hatalarının neden olduğu trafik kazalarında yaklaşık 5 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Bu acı bilanço, trafik güvenliğinde daha sıkı tedbirlerin alınmasını gündeme getirdi.

Son dönemde kamuoyunun merakla takip ettiği ehliyet affı iddialarına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya net bir dille yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadelerini kullanan Yerlikaya, konuya dair tartışmalara son noktayı koydu.

(Kaynak: Sosyal Medya)

Yeni düzenleme TBMM gündeminde

Trafik kurallarına uyumu artırmak ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla, TBMM'de yeni bir yasa teklifi hazırlığı sürüyor. Teklifte; aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve dönüş kurallarına uymama gibi ihlaller için uygulanacak idari para cezalarının ciddi şekilde artırılması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

689 Bin sürücünün ehliyeti teslim edilmedi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 Nisan 2025 itibarıyla 689 bin 946 sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığını ve henüz teslim edilmediğini açıkladı. Bu kişilerin önemli bir bölümü, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları ya da alkol testini reddetmeleri nedeniyle ehliyetlerini kaybetti.