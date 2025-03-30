Rümeysa Öztürk hakkında ABD federal yargıcından tarihi karar!

ABD'de federal yargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme kararında Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve hala davası süren aktivist tutuklu Mahmoud Khalil'in mahkeme kararına da atıfta bulunarak "dilekçe hakkında bir karar verilinceye kadar Mahkeme'nin yargı yetkisini korumak için, Mahkeme aksi yönde bir emir vermedikçe ve verinceye kadar Dilekçe Sahibi'nin ABD'den çıkarılmamasına karar verilmiştir" ifadelerine de ayrıca yer verildi.

SORULAR CEVAPSIZ

Bu karar binlerce kişinin katili terörist devlet İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu kızdırdı. Yahudi örgütler, sosyal medyada Denise Casper'ı hedef gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'ün, Öztürk'ün vizesiyle ilgili sorulara cevap verememesi de ülkede gündem oldu.

KORKUSUZ DENISE CASPER

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, cesaretli kararlarıyla tanınan biri. Casper, daha önce de iftiralarla ülkeden gönderilmek istenen birçok kişinin lehine karar vermişti.