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Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki

ABD’de doktora eğitimi alan ve Filistin’e verdiği destek dolayısıyla arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesine yönelik karara karşı durdurma kararı geldi. Öte yandan BM’ ise ABD’nin sınır dışı hamlesine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 12:28
Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki

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ABD'de Massachusetts eyalindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine yönelik karar durduruldu.

Rümeysa Öztürk, APRümeysa Öztürk, AP

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN SINIR DIŞI EDİLMESİ KARARINA RET

ABD'de federal yargıç, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı.

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"HUKUKA AYKIRI"

Casper, iki sayfalık kararında, Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin "Kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru" sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

Kararda, hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

Rümeysa Öztürk, DHARümeysa Öztürk, DHA

FİLİSTİN YANLISI OLDUĞU İÇİN MASKELİ GÖREVLİLER GÖZALTINA ALMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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RUBIO "SINIR DIŞI EDECEĞİZ" DEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

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BM'DEN ABD'YE TEPKİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Rümeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını bildirdi. AA'ya konuşan Throssell, "(Rümeysa Öztürk hakkındaki) Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin herhangi bir davranıştan dolayı tutuklama keyfidir." ifadesini kullandı.

Throssell, ABD'nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR), bir ülkenin bu konudaki yükümlülüklerini belirlediğini kaydederek, "Örneğin, ICCPR ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarının yanı sıra bir ülkede yasal olarak bulunan vatandaş olmayanların haklarını keyfi sınır dışı edilmekten korur ve tüm vatandaş olmayanlar dahil herkesi ayrımcılığa karşı korur." şeklinde konuştu.

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