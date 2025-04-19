Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya

İran ve ABD'nin nükleer müzakereler için adresi Umman'dan sonra İtalya. İran ve ABD heyetleri Tahran'ın nükleer hedefleri konusunda yıllardır devam eden gerilimi çözmek için Roma'da yeni bir nükleer görüşme turu düzenliyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Roma'daki görüşmeler, Başkan Donald Trump'ın diplomasi başarısız olursa askeri müdahale tehdidinin gölgesinde gerçekleşecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, her iki tarafın da yapıcı olarak nitelendirdiği Maskat'taki ilk tur görüşmelerinin ardından, bir hafta önce Umman'dan arabulucular aracılığıyla dolaylı olarak müzakere edecek.

Donald Trump, ReutersİLK TUR UMMAN'DA YAPILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Ummanlı arabulucular aracılığıyla dolaylı olarak müzakere edecek. Her iki tarafın da yapıcı olarak nitelendirdiği Umman'ın başkenti Maskat'taki ilk turun üzerinden bir hafta geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu, AA

Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi görüşmelerin ikinci turuna katılmak üzere Roma'ya geldi. Erakçi cuma günü Moskova'da yaptığı açıklamada İran'ın, Washington gerçekçi olduğu sürece ABD ile nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir Albusaidi, Reuters

Bazı İranlı yetkililerin yaptırımların yakında kaldırılabileceği yönündeki spekülasyonlarının ardından Tahran hızlı bir anlaşma beklentilerini azaltmaya çalıştı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu hafta yaptığı açıklamada "ne aşırı iyimser ne de kötümser" olduğunu söyledi.

TRUMP "NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR" DEDİ

Trump ise cuma günü gazetecilere verdiği demeçte "Ben İran'ın çok basit bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını engellemekten yanayım. Nükleer silaha sahip olamazlar. İran'ın büyük, müreffeh ve müthiş bir ülke olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

2018'deki ilk döneminde İran ile altı güç arasında imzalanan nükleer anlaşmayı iptal eden ve Tahran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden uygulayan Trump, ocak ayında Beyaz Saray'a döndüğünden bu yana İran'a yönelik "azami baskı" kampanyasını yeniden canlandırdı.

Washington, atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor.