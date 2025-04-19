PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya

İran ve ABD arasında ilk turu geçtiğimiz hafta Umman’ın Maksat kentinde düzenlenen nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel elçisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Roma’ya gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:43
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran’ın müzakere adresi İtalya

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İran ve ABD'nin nükleer müzakereler için adresi Umman'dan sonra İtalya. İran ve ABD heyetleri Tahran'ın nükleer hedefleri konusunda yıllardır devam eden gerilimi çözmek için Roma'da yeni bir nükleer görüşme turu düzenliyor.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Roma'daki görüşmeler, Başkan Donald Trump'ın diplomasi başarısız olursa askeri müdahale tehdidinin gölgesinde gerçekleşecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, her iki tarafın da yapıcı olarak nitelendirdiği Maskat'taki ilk tur görüşmelerinin ardından, bir hafta önce Umman'dan arabulucular aracılığıyla dolaylı olarak müzakere edecek.

Donald Trump, ReutersDonald Trump, ReutersİLK TUR UMMAN'DA YAPILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Ummanlı arabulucular aracılığıyla dolaylı olarak müzakere edecek. Her iki tarafın da yapıcı olarak nitelendirdiği Umman'ın başkenti Maskat'taki ilk turun üzerinden bir hafta geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu, AAİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu, AA

Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre Erakçi görüşmelerin ikinci turuna katılmak üzere Roma'ya geldi. Erakçi cuma günü Moskova'da yaptığı açıklamada İran'ın, Washington gerçekçi olduğu sürece ABD ile nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir Albusaidi, ReutersABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir Albusaidi, Reuters

Bazı İranlı yetkililerin yaptırımların yakında kaldırılabileceği yönündeki spekülasyonlarının ardından Tahran hızlı bir anlaşma beklentilerini azaltmaya çalıştı. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu hafta yaptığı açıklamada "ne aşırı iyimser ne de kötümser" olduğunu söyledi.

Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trumpın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldiUmman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trumpın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldi

TRUMP "NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR" DEDİ

Trump ise cuma günü gazetecilere verdiği demeçte "Ben İran'ın çok basit bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını engellemekten yanayım. Nükleer silaha sahip olamazlar. İran'ın büyük, müreffeh ve müthiş bir ülke olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

2018'deki ilk döneminde İran ile altı güç arasında imzalanan nükleer anlaşmayı iptal eden ve Tahran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden uygulayan Trump, ocak ayında Beyaz Saray'a döndüğünden bu yana İran'a yönelik "azami baskı" kampanyasını yeniden canlandırdı.

Washington, atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor.

İran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakereİran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakere
İran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman'dan Roma'ya nükleer müzakere

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Cemre Çarşısı’nın açılışına katılan Emine Erdoğan’dan Turkuvaz Kitap’a sürpriz ziyaret!
Şam’a saldırı mı olacak? Beyaz Saray’dan ABD vatandaşlarına Suriye’den çıkın uyarısı
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Kızından duygusal paylaşım: Seni çok özledim
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!