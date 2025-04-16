SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakere

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde adres değişti. Washington ve Tahran’dan heyetlerin katıldığı müzakerelerin ilk turu Umman’da yapılmıştı. İkinci tur görüşmelerin adresinin İtalya’nın Roma kentinde yapılacağı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:41
İran-ABD görüşmelerinde rota değişti! Umman’dan Roma’ya nükleer müzakere

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tahran-Washington hattındaki görüşmelerin adresi değişti. İran, daha önce Umman'da yapılacağını açıkladığı 19 Nisan'daki ABD ile ikinci tur dolaylı müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, Umman'ın Maskat kentindeki müzakerenin ardından İran heyetinin üyeleriyle konuşuyor, Reutersİran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, Umman'ın Maskat kentindeki müzakerenin ardından İran heyetinin üyeleriyle konuşuyor, Reuters

İRAN-ABD MÜZAKERELERİNDE ADRES DEĞİŞTİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile ikinci tur müzakereler Roma'da yapılacak.

Görüşmelere ilk turda olduğu gibi Umman'ın arabuluculuk yapmaya devam edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu, AAİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile dolaylı görüşmelerin yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu, AA

UMMAN'DA NÜKLEER MASA

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trumpın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldiUmman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Trumpın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ile görüştü: Açıklamalar peş peşe geldi

URANYUM KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın önceki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti. Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini ifade etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Kuruluş Osman
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tehdit: Yüzde 245
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Mehmet Çetin’e ne oldu? Müge Anlı’da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...