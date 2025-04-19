ABD’de feci kaza! Uçak nehre düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir uçağın nehre düştüğü bildirildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Nebraska'da bir uçağın gökyüzünden nehre düşmesi sonucu meydana gelen uçak kazasında üç kişinin öldüğü belirtildi.
Yetkililer, küçük uçağın Nebraska'nın doğusunda bir nehre düşmesi sonucu üç kişinin öldüğünü söyledi.
Dodge County Şerif Ofisi'nden Çavuş Brie Frank bir basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, uçağın Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve akşam saat 8:15'te Fremont'un güneyinde suya düştüğünü söyledi.