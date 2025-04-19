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ABD’de feci kaza! Uçak nehre düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Nebraska eyaletinde bir uçak nehre düştü. Gökyüzünden nehre düşen uçakta 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:30
ABD’de feci kaza! Uçak nehre düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Nebraska eyaletinde bir uçağın nehre düştüğü bildirildi.

Nebraska'da uçak kazası, APNebraska'da uçak kazası, AP

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Nebraska'da bir uçağın gökyüzünden nehre düşmesi sonucu meydana gelen uçak kazasında üç kişinin öldüğü belirtildi.

Nebraska'da uçak kazası, APNebraska'da uçak kazası, AP

Yetkililer, küçük uçağın Nebraska'nın doğusunda bir nehre düşmesi sonucu üç kişinin öldüğünü söyledi.

Nebraska'da uçak kazası, APNebraska'da uçak kazası, AP

Dodge County Şerif Ofisi'nden Çavuş Brie Frank bir basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, uçağın Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve akşam saat 8:15'te Fremont'un güneyinde suya düştüğünü söyledi.

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