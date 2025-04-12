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Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Maksat’a gitti

Umman'da İran-ABD masası kuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'da ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Maskat'a gittiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:55
Umman’da ABD-İran masası! İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Maksat’a gitti

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'da ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Maskat'a gittiği belirtildi.

İran-ABD, Reutersİran-ABD, Reuters

İRAN HEYETİ UMMAN'DA

İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi liderliğindeki İranlı müzakere heyeti, Umman'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuya dair açıklamasında "Ulusal çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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TRUMP'TAN HAMANEY'E MEKTUP

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

Trumptan İranın dini lideri Hamaneye nükleer mektupTrumptan İranın dini lideri Hamaneye nükleer mektup

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof  temsil edecek.

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