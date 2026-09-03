Putin'den Vladivostok'ta Ukrayna mesajı verdi: Anlaşma için bir şans var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve barış arayışları önemli başlıklardan biri oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi) Putin ise Erdoğan ile görüşmesinden ayrı olarak, Vladivostok kentinde düzenlenen 11'inci Doğu Ekonomi Forumu'nda Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus lider, Moskova ile Kiev arasında anlaşmaya varılması için "bir şans" bulunduğunu belirterek çözümün öncelikle Rusya ve Ukrayna arasında sağlanması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğandan Bişkekte Mekke İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacak ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ SONRASI UKRAYNA MESAJI: "BENCE BİR ŞANS VAR" Rus lider, çözüm arayışlarına katkı sunmaya çalışan ülkelere teşekkür ederek sürecin başarıya ulaşma ihtimali konusunda olumlu konuştu. Putin, "Çözüm için bir şans var mı? Bence var." ifadelerini kullandı. Putin'in açıklamasına göre ABD ve Çin de çözüm sürecine destek vermeye hazır. Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinde Ukrayna konusunu düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi.