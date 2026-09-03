Putin'den Vladivostok'ta Ukrayna mesajı verdi: Anlaşma için bir şans var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar da gündeme gelirken, Putin Vladivostok'taki 11'inci Doğu Ekonomi Forumu'nda savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması için şans bulunduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve barış arayışları önemli başlıklardan biri oldu.
Putin ise Erdoğan ile görüşmesinden ayrı olarak, Vladivostok kentinde düzenlenen 11'inci Doğu Ekonomi Forumu'nda Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus lider, Moskova ile Kiev arasında anlaşmaya varılması için "bir şans" bulunduğunu belirterek çözümün öncelikle Rusya ve Ukrayna arasında sağlanması gerektiğini söyledi.
ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ SONRASI UKRAYNA MESAJI: "BENCE BİR ŞANS VAR"
Rus lider, çözüm arayışlarına katkı sunmaya çalışan ülkelere teşekkür ederek sürecin başarıya ulaşma ihtimali konusunda olumlu konuştu.
Putin, "Çözüm için bir şans var mı? Bence var." ifadelerini kullandı.
Putin'in açıklamasına göre ABD ve Çin de çözüm sürecine destek vermeye hazır. Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinde Ukrayna konusunu düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi.
"RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞMAYA VARMALI"
Putin, savaşın sona erdirilmesinde dış aktörlerin rolünden söz ederken asıl sorumluluğun Rusya ve Ukrayna'da olduğunu savundu.
Rusya Devlet Başkanı, "Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. Diğer ülkeler destek ve yardım sağlamaya hazır." mesajını verdi.
Meselenin iki taraf arasında çözülmesi gerektiğini söyleyen Putin, çözüm çabalarına katkı sunan ülkelere teşekkür etti.
ABD İLE İLİŞKİLER İÇİN MESAJ
Putin konuşmasında ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendirdi.
ABD'nin Ukrayna krizinin çözülmesinin ardından Rusya ile ilişkilere daha fazla ağırlık vereceğini düşündüğünü belirten Putin, Washington ile temasların sürdüğünü söyledi.
Rus lider, ABD ile tam kapsamlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yana olduklarını ifade etti.
RAFİNERİLERDE ONARIM SÜRÜYOR
Putin'in gündemindeki bir diğer başlık Rusya'da saldırılar sonucu vurulan petrol rafinerileriydi. Rusya Devlet Başkanı, rafinerilerde yürütülen onarım çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmaların yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün kaldığını bildirdi.
Putin'in açıklamasına göre hasar gören rafinerilerdeki onarımın büyük bölümü tamamlandı.
ALMANYA'NIN BONN KARARINA TEPKİ
Putin, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararını da değerlendirdi.
Alman hükümeti, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı ve ateşleme düzeneği taşıyan bir İHA'nın bulunmasının ardından olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu. Almanya, bunun üzerine Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunun 18 Eylül'de kapatılacağını ve Berlin'deki Rus Evi'ne ilişkin anlaşmanın sona erdirileceğini açıkladı. Moskova ise Almanya'nın suçlamalarını reddetti. Putin de Berlin yönetiminin ortaya koyduğu kanıtları kabul etmedi.
VİZE VE PASAPORT İŞLEMLERİ BERLİN'DEN
Putin, Almanya'nın kararının Rus ve Alman vatandaşlarının konsolosluk ile kültür hizmetlerine erişimini olumsuz etkileyeceğini savundu.
Rus lider, Bonn'daki başkonsolosluğun kapatılmasının ardından vize, pasaport ve noter işlemlerinin Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği tarafından yürütüleceğini bildirdi.
Almanya'nın kararıyla Moskova-Berlin hattındaki diplomatik gerilim de yeni bir aşamaya taşındı. Berlin, Leipzig/Halle olayının Rusya bağlantılı olduğunu savunurken Rusya bu suçlamayı reddediyor.