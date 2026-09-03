Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifine karşı sosyal medyada dayanışma hareketi başlatıldı. Fransız kadınlar, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla başörtüsü taktıkları fotoğraf ve videoları paylaşarak yasağa tepki gösterdi.
Fransa'da aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik planı tepkilere neden oldu. Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen olası yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medyada başörtüsü akımı başlattı. Kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma göstermek için başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını paylaşarak "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" mesajlarını verdi.
SOSYAL MEDYADA BAŞÖRTÜSÜ DAYANIŞMASI
Yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medya hesaplarından başörtüsü taktıkları fotoğraf ve videoları paylaşmaya başladı. Kadınlar, bu görüntülerle Müslüman kadınlarla dayanışma mesajı verirken, olası yasağın yürürlüğe girmesi durumunda başörtüsü takacaklarını da belirtti.
Paylaşımlarda "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" ifadeleri kullanıldı.
AŞIRI SAĞDAN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI SÖZÜ
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları halinde başörtüsü kullananlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.
Tanguy'nin bu açıklaması Fransa'da kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kamusal alanda başörtüsünün yasaklanması, aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.
YASA REFERANDUMA GÖTÜRÜLECEK
Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, seçimi kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü yasağını referandum yoluyla hayata geçirmeyi planlıyor. Olası referandum teklifi, özellikle Müslüman kadınları hedef alacağı ve ülkede ayrımcılığı artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.
FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI ZATEN UYGULANIYOR
Fransa'da kamusal alandaki başörtüsü tartışması yeni değil. Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de 2004'ten bu yana başörtüsü yasağı uygulanıyor.
MACRON 2027'DE ADAY OLAMAYACAK
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027 tarihinde yapılacak. İki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut görev süresi nedeniyle 2027 seçiminde aday olamayacak.
FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Aşırı sağın seçim zaferi durumunda başörtüsüne yönelik yeni bir yasak getirme vaadi, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmayı büyütürken Fransız kadınların sosyal medyada başlattığı dayanışma hareketi de yasağa karşı tepkinin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.