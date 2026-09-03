Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi

Fransa'da aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik planı tepkilere neden oldu. Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen olası yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medyada başörtüsü akımı başlattı. Kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma göstermek için başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını paylaşarak "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" mesajlarını verdi.