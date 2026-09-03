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Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifine karşı sosyal medyada dayanışma hareketi başlatıldı. Fransız kadınlar, Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla başörtüsü taktıkları fotoğraf ve videoları paylaşarak yasağa tepki gösterdi.

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Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi

Fransa'da aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik planı tepkilere neden oldu. Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen olası yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medyada başörtüsü akımı başlattı. Kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma göstermek için başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını paylaşarak "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" mesajlarını verdi.

Fransa'da başörtüsü yasağına karşı sosyal medyada dayanışma hareketi başlatıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Fransa'da başörtüsü yasağına karşı sosyal medyada dayanışma hareketi başlatıldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

SOSYAL MEDYADA BAŞÖRTÜSÜ DAYANIŞMASI

Yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medya hesaplarından başörtüsü taktıkları fotoğraf ve videoları paylaşmaya başladı. Kadınlar, bu görüntülerle Müslüman kadınlarla dayanışma mesajı verirken, olası yasağın yürürlüğe girmesi durumunda başörtüsü takacaklarını da belirtti.

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Fransızlar, Müslüman kadınlara destek amacıyla başörtüsü taktıkları görüntüleri paylaştı.Fransızlar, Müslüman kadınlara destek amacıyla başörtüsü taktıkları görüntüleri paylaştı.

Paylaşımlarda "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" ifadeleri kullanıldı.

Fransada aşırı sağ RNden Müslüman kadınları hedef alan İslamofobik plan: Başörtüsüne para cezasıFransada aşırı sağ RNden Müslüman kadınları hedef alan İslamofobik plan: Başörtüsüne para cezası


AŞIRI SAĞDAN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI SÖZÜ

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları halinde başörtüsü kullananlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.

Tanguy'nin bu açıklaması Fransa'da kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kamusal alanda başörtüsünün yasaklanması, aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-4

YASA REFERANDUMA GÖTÜRÜLECEK

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, seçimi kazanması halinde kamusal alanda başörtüsü yasağını referandum yoluyla hayata geçirmeyi planlıyor. Olası referandum teklifi, özellikle Müslüman kadınları hedef alacağı ve ülkede ayrımcılığı artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-5

FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI ZATEN UYGULANIYOR

Fransa'da kamusal alandaki başörtüsü tartışması yeni değil. Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de 2004'ten bu yana başörtüsü yasağı uygulanıyor.

Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-6

MACRON 2027'DE ADAY OLAMAYACAK

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan 2027, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027 tarihinde yapılacak. İki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut görev süresi nedeniyle 2027 seçiminde aday olamayacak.

Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-7

FRANSA'DA BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Aşırı sağın seçim zaferi durumunda başörtüsüne yönelik yeni bir yasak getirme vaadi, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmayı büyütürken Fransız kadınların sosyal medyada başlattığı dayanışma hareketi de yasağa karşı tepkinin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

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Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-9 Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-10 Fransa'da başörtüsü yasağı planına tepki: Kadınlar sosyal medyada başörtüsü takarak dayanışma gösterdi-11
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