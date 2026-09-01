Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te Mekke İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacak

Erdoğan'ın zirve kapsamında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, çalışmaya devam ediyoruz.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Teşkilatın enerji arzı gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda iş birliğimizi devam ettireceğiz.

İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm gibi meseleler birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir.