Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te Mekke İttifakı mesajı: Bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) Zirvesi'nde küresel ve bölgesel gündeme dair kritik mesajlar verdi. Konuşmasında İsrail'in saldırgan politikalarının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirten Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortaklığında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına hayati katkılar sunacağını vurguladı. Küresel iklim krizinden terörizme kadar uzanan sınamalara dikkat çeken Başkan Erdoğan, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak çok kutuplu dünya düzeninde diyalog ve iş birliği çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu
Erdoğan'ın zirve kapsamında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, çalışmaya devam ediyoruz.
Teşkilatın enerji arzı gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda iş birliğimizi devam ettireceğiz.
İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm gibi meseleler birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir.
11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğini vurguluyorum.
Toplantılarımızın bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Mekke Savunma İttifakı, bölge ve dünya barışına ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
İsrail'in saldırgan politikasının bedelini tüm bölge ödemektedir.