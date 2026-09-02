Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine Rus yetkililerden yorum: Türkiye formülü masada
Rus yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirdiği görüşmede Karadeniz’deki durumun ve Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye’de yapılması ihtimalinin ele alındığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin bu yöndeki önerisini farklı düzeylerde sürekli gündeme getirdiğini belirtirken, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise görüşmenin ana konusunun Karadeniz’deki durum olduğunu bildirdi.
Rus yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'daki görüşmesinde Karadeniz'deki durum ile Ukrayna konusunda Türkiye'de müzakere yapılması imkânının ele alındığını bildirdi.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Rossiyskaya Gazeta" gazetesine yaptığı açıklamada, Putin ile Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında yaklaşık 1,5 saat baş başa görüştüğünü belirtti.
Görüşmenin ana gündemine ilişkin Uşakov, "Bildiğim kadarıyla ana konu Karadeniz'deki durumdu." ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Vedomosti" gazetesine yaptığı açıklamada, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alındığını aktardı.
Türkiye'nin bu yöndeki önerisini farklı düzeylerde düzenli olarak gündeme getirdiğini belirten Peskov, "Evet, Türk tarafı bunu çeşitli düzeylerde sürekli öneriyor." dedi.