Donald Trump'tan Putin ile zirve sinyali! Bir de Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Aptalca

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış anlaşması sağlanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile derhal bir zirve düzenlemeye açık olduğunu bildirdi.

Savaşın insani maliyetine dikkat çeken Trump, cephede her ay çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 25 bin askerin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu aptalca savaşı durdurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Çatışmaların başlangıç sürecine değinen Trump, eski Başkan Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde bu savaşın hiçbir zaman patlak vermeyeceğini bir kez daha yineledi.