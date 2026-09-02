Donald Trump'tan Putin ile zirve sinyali! Bir de Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Aptalca
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşmasına varılması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile derhal bir zirve yapmaya açık olduğunu duyurdu. Cephedeki aylık kaybın 25 bine ulaştığını vurgulayan Trump, savaşı "aptalca" olarak nitelendirerek çatışmaların yakında sona erebileceğinin sinyalini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış anlaşması sağlanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile derhal bir zirve düzenlemeye açık olduğunu bildirdi.
Savaşın insani maliyetine dikkat çeken Trump, cephede her ay çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 25 bin askerin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu aptalca savaşı durdurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Çatışmaların başlangıç sürecine değinen Trump, eski Başkan Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde bu savaşın hiçbir zaman patlak vermeyeceğini bir kez daha yineledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında "büyük bir düşmanlık" bulunduğunu belirten Trump, buna karşın son dönemde taraflarda "yeni bir enerji patlaması" gözlemlediğini kaydetti.
ABD Başkanı ayrıca savaşın yakında sona erdirilebileceğini belirtti.