Putin’den Trump mesajı: Zaferi çalınmasaydı Ukrayna’da savaş çıkmazdı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki yeni döneminde ilk günlerini geçirirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

"TRUMP'IN ZAFERİ ÇALINMASAYDI UKRAYNA'DA SAVAŞ ÇIKMAYACAKTI"

Putin, Rus devlet haber kanalı Kanal 24'e yaptığı açıklamada "Trump'ın 2020'deki zaferi çalınmasaydı belki de 2022'de Ukrayna'da ortaya çıkan kriz yaşanmayacaktı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

PUTİN'DEN MÜZAKERE CEVABI

Putin Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamasında "Müzakereler konusunda her zaman söyledik, bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ukrayna meselesinde görüşmelere hazırız" dedi ve müzakerelerin başarısızlığının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den kaynaklandığını söyledi.

TRUMP "YAPTIRIM" DEDİ PUTİN İNANMADI

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna Savaşı'nı "gülünç" olarak tanımladı ve yakında anlaşmaya varılmazsa Rusya'ya ağır vergiler ve yaptırım uygulayacağını söyledi. Ancak Putin, bunun Amerikan ekonomisine zarar vereceğini iddia ediyor ve Trump'ın bunu yapmayacağına inanıyor.

Moscow Time'a göre Putin Trump için "O sadece akıllı bir insan değil, aynı zamanda pragmatik bir insan ve Amerikan ekonomisine zarar verecek kararlar alınacağını pek hayal edemiyorum" dedi. Mevcut başkanla her zaman "iş gibi, pragmatik ve hatta güvene dayalı bir ilişki" yaşadığını da sözlerine ekledi.

PUTİN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK Mİ?

"Elbette bir araya gelip, mevcut gerçeklere dayanarak hem ABD'nin hem de Rusya'nın ilgisini çeken tüm konuları sakin bir şekilde tartışmamız daha iyi olur" diyen Rusya Devlet Başkanı, Trump ile yakın zamanda görüşmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ZELENSKİ'DEN "MANİPÜLASYON" ÇIKIŞI

Zelenski ise cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna ve Avrupa'yı dışlamak için barış görüşmelerini "manipüle etmeye" çalıştığını vurguladı.

Zelensky, Telegram'daki günlük konuşmasında Putin için "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın barışa ulaşma arzusunu manipüle etmek istiyor. Artık hiçbir Rus manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim." İfadelerini kullandı.