Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın bu görüntüleri ilk kez yayımlandı! Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı

Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinwar'ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı.

Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ŞEHİT YAHYA SİNWAR'IN SAVAŞ ALANINDAN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

El Cezire televizyonu, yaklaşık dört ay önce güneydeki Refah kentinde İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinwar'ın, Gazze Şeridi'ndeki savaşın farklı noktalarında çekilmiş olduğu iddia edilen daha önce görülmemiş görüntüleri yayımladı.

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El Cezire tarafından yayımlanan belgeselde Sinwar'ın üzerinde polo yaka bir tişörtle dizleri üzerine çökmüş, yerde önlerine serili bir haritayı işaret ettiği görüldü.

Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Sinwar'ın El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023 günü saat 06:30'da operasyonu başlatma emrini imzaladığı belirtildi.

Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Belgeselde yer alan bir karede Sinwar'ın askeri bir yelek giydiği be elinde bir baston ve tanınmamak için üzerine aldığı bir battaniyeyle Gazze'de savaş alanında yürüdüğü görüldü.

Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Görüntülerde Sinwar'ın kısa bir süre bulunduğu bir evin duvarında İbranice "kuzey" kelimesinin yer aldığı dikkat çekerken İsrail basını ise bunun, İsrail ordusunun buraya saldırı düzenlediğini gösterdiğini belirtti.

SİNWAR'IN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ EVE ZİYARETÇİ AKINI

Sinwar'ın İsrail askerleri ile çatışmaya girerek şehit düştüğü iddia edilen evin sahibi, cuma günü yaptığı açıklamada, Rafah'taki harap dairesinin, İsrail ile Hamas arasında kırılgan bir rehine ateşkes anlaşmasının Pazar günü yürürlüğe girmesinden bu yana terör örgütü liderinin hayranları için ürkütücü bir turistik cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

Eşref Ebu Taha, Sinwar'ın ölümünden kısa bir süre sonra 17 Ekim gecesi geç saatlerde Refah'taki Tel al-Sultan mahallesine döndüğünde evinin yıkıntılarının gazeteciler ve Sinwar'ın son anlarını geçirdiği sandalyeyi görebilmek için bekleyen sakinler tarafından kuşatıldığını söyledi ve şöyle konuştu:

Saat 11'de geldim. Geç kalmıştım ve gazetecilerle birlikte neredeyse binlerce insanın toplandığını gördüm. Ne olduğunu merak ettim. Evde fotoğraf çekmek için geldiklerini gördüm.

CEPHEDE YAŞADI CEPHEDE ÖLDÜ

Sinwar'ın şehit düştüğü anlara ilişkin görüntülerde, çıkan çatışmada kolunun yaralandığı ve koluna turnike yaptığı, bu sırada bir İsrail askerini bomba atarak yaraladığı görülmüştü. Otopsinin ardından binaya atılan tank mermisi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti. İsrail basını ise "Sinvar tank atışıyla vurulduktan sonra bile İsrail askerlerine el bombası fırlattı." ifadelerini kullanmıştı.