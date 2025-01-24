Türkiye Kolombiya’da artan şiddet olaylarını kınadı

Türkiye, Kolombiya'da artan şiddet olaylarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan şiddet olaylarının kaygıyla takip edildiği belirtilerek, sivil halka yönelik saldırılar kınandı. Yapılan açıklamada, "Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde başlayan ve ülkenin çeşitli kesimlerine yayılan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyoruz. Sivil halka yönelik saldırıları kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Kolombiya'daki tam barış sürecine bugüne kadar Amerikan Devletleri Teşkilatı (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla verdiği desteğin devam ettirileceği yinelendi.

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. cephe arasındaki çatışmalarda 80 kişinin ölmesinin ardından hükümet tarafından "İç Kargaşa Hali" ilan edilmişti.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesindeki Catatumbo bölgesi, hem Kolombiya hem de Venezuela sınırında yer aldığı için silahlı grupların çatışmalarına sahne oluyor ve her iki ülkeyi de doğrudan etkiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'daki olayları kınadı (Fotoğraf: AA)

80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) 33. cephesi arasında yaşanan çatışmalarda 80 kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından hükümet, ülkede "İç Kargaşa Hali" ilan etti.

Kuzey Santander yönetim bölgesindeki Catatumbo, hem Kolombiya hem de Venezuela sınırında yer alması nedeniyle silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir bölge haline geldi. Bu durum, her iki ülke üzerinde de doğrudan etkiler yaratıyor.