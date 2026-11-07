CENTCOM'dan İran'a karşı operasyon: Iron Gate görev gücü kuruldu! Hazar Denizi ve kara sınırları için yeni tedbir paketi
CENTCOM, İran'ın gelişmiş silahlar ve yasa dışı malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek üzere "Iron Gate" (Demir Kapı) görev gücünün kurulduğunu açıkladı. Florida'da konuşlanacak güç, sevkiyatları ve finansal kaynakları hedef alacak.
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, komutanlığın X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamayla İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak olan bu yeni yapının, İran'ın yasa dışı sevkiyatlarını engellemek amacıyla faaliyete geçtiği bildirildi.
"DEMİR KAPI" GÖREV GÜCÜNÜN HEDEFLERİ VE FAALİYET ALANI
Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak yeni görev gücü, İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek amacıyla ABD hükümetinin çabalarını destekleyecek.
Görev gücü "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümeti kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacak.