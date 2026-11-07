CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, komutanlığın X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamayla İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak olan bu yeni yapının, İran'ın yasa dışı sevkiyatlarını engellemek amacıyla faaliyete geçtiği bildirildi.