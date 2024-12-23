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Trump'tan flaş Putin açıklaması: "En kısa zamanda görüşmek istiyor"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:03
Trump’tan flaş Putin açıklaması: En kısa zamanda görüşmek istiyor

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı en hızlı şekilde sona erdirmek istediğini belirterek, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." dedi.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    SAVAŞI BİTİRMELİYİZ

    Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." diye konuştu.

    ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)

    Ukrayna'daki savaşın korkunç bir savaş olduğu ve "milyonlarca" askerin bu savaşta hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulunan Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını savundu.

    20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.

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