İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırılarını sürdürüyor (AA)

"BATI GİRİŞ KAPISINA YAKLAŞTI"

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde hedef alınan ve asgari kapasiteyle faaliyet göstermek zorunda kalan hastanede aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 91 hastanın bulunduğunu ifade ederek, "İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Kemal Advan Hastanesine ve bölümlerine açılan yoğun ateş altında hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştı." bilgisini paylaştı ve Gazze'nin kuzeyini "göç ettirme" hedefiyle hastaneye yönelik saldırılarını ve tehdidini sürdürdüğünü bildirdi.