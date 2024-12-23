İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi'nin giriş kapısına doğru tank ve buldozerlerle yaklaştığı bildirildi.
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi olan Kemal Advan Hastanesi'nin giriş kapısına doğru tank ve buldozerlerle yaklaştığı bildirildi.
"BATI GİRİŞ KAPISINA YAKLAŞTI"
Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından yoğun şekilde hedef alınan ve asgari kapasiteyle faaliyet göstermek zorunda kalan hastanede aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 91 hastanın bulunduğunu ifade ederek, "İsrail ordusuna ait tanklar ve buldozerler, Kemal Advan Hastanesine ve bölümlerine açılan yoğun ateş altında hastanenin batı tarafındaki giriş kapısına yaklaştı." bilgisini paylaştı ve Gazze'nin kuzeyini "göç ettirme" hedefiyle hastaneye yönelik saldırılarını ve tehdidini sürdürdüğünü bildirdi.
ULUSLARARASI TOPLUM ACİLEN DEVREYE GİRMELİ!
Ebu Safiyye, geçtiğimiz pazar günü İsrail ordusunun hastanenin jeneratörlerinden birini hedef alarak hizmet dışı bıraktığını hatırlatırken, hastanenin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması için uluslararası toplumun acilen devreye girmesini istedi. Yıkıcı saldırılarılarına devam eden İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık kuruluşu Kemal Advan Hastanesi, bir süredir saldırılara karşı direniyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin merkezinde yer alan hastaneye, ekim ayının ilk haftasından bu yana uygulanan saldırıların yanı sıra askeri kuşatma altında onlarca kez saldırıldı. Hastanede şu anda en fazla iki doktor ile az sayıda hemşireden oluşan sağlık personeli, her şeye rağmen insani görevlerini yerine getirmeyi sürdürüyor.
HASTANE İSRAİL TARAFINDAN ASKERİ HEDEF HALİNE GELDİ
Hastane yetkilileri, İsrail'in sağlık merkezine artık bir "askeri hedef" gibi muamele ettiği değerlendirmesinde bulunuyor. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastanesi olan ve ismini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan hastane, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş önceki gün, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.
İSRAİL'İN HASTANE ÖNÜNE PATLAYICI BIRAKTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Soykırıcı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcılarla dolu bir kutunun bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. Hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye, sosyal medya hesabından, İsrail ordusundan askerlerin hastanenin önüne patlayıcılarla dolu bir kutu bıraktığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hastanenin önüne bir kutu bıraktığı ve kutunun üstünde İngilizce olarak "danger" (Tehlikeli) ifadesinin bulunduğu görülüyor.