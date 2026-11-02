OpenAI CEO'sundan korkutan açıklama: Yapay zeka çoğu bilim insanından daha zeki
OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın artık çoğu bilim insanından daha zeki olduğunu belirterek, teknolojinin beyaz yakalı işleri büyük oranda yapabildiğini ancak bu ekonomik dönüşüm sürecini başarıyla yönetebileceklerini ifade etti.
ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman korktutan açıklamalarda bulundu.
Altman, "Bu yılın başında yapay zeka en zeki bilim insanlarımız kadar akıllı değildi. Ancak şimdi çoğu (bilim insanından) daha zeki." dedi.
Altman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir programda yapay zekanın gelişimine ilişkin açıklamalar yaptı.
Yapay zekanın senenin başından bu yana gelişimine dikkati çeken Altman, "Bu yılın başında yapay zeka en zeki bilim insanlarımız kadar akıllı değildi. Ancak şimdi çoğu (bilim insanından) daha zeki." değerlendirmesini yaptı.
"BEYAZ YAKALI İŞLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU YAPABİLİYOR"
Altman, yapay zekanın eskiden beyaz yakalı meslek gruplarının işlerini yapamadığını ancak artık büyük çoğunlukla yapabildiğini söyleyerek, "Bu durumu gayet iyi bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Teknolojideki bu gelişimin insanların birçok konuda düşünüşünü değiştireceğini savunan Altman, "Ekonomiyi son derece aksatır gibi görünse de insanlar bu konuda gergin olsa da bence süreci yönetebileceğiz. İşlerimizi (bu gelişmelere göre) düzenleyeceğiz." şeklinde konuştu.
YAPAY ZEKA BİR TEHLİKEYE Mİ DÖNÜŞÜYOR?
Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine yönelik uzak gelecekteki kıyamet senaryoları tartışılmaya devam ederken, uzmanlar asıl tehlikenin makinelerin kontrolden çıkmasından ziyade insanların kolaylık ve hız uğruna karar verme yetkisini gönüllü olarak yapay zekaya devretmesi olduğuna dikkat çekiyor.
Yapay zekanın tamamen tarafsız ve objektif olduğu yönündeki yaygın kanının aksine, tarihsel ve toplumsal önyargıları barındırabildiği vurgulanırken; özellikle genç kuşakların "Ben ne düşünüyorum?" sorusu yerine doğrudan sistemin yönlendirmelerine odaklanmasının bağımsız muhakeme yeteneğini zayıflattığı ifade ediliyor.