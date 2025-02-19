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PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek “Kader Avrupa’ya gülmüyor” dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı

Terör örgütü YPG/PKK’yı destsekleyen ve Türkiye’yi hedef alan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Sloven filozof Slavoj Zizek, bu kez Avrupa analiziyle gündemde. Ukrayna basını için bir yazı kaleme alan Zizek “Kader artık Avrupalılara gülmüyor” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in Avrupa’ya savaş açtığını belirten Zizek, BRICS’i hedef aldı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:44
PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek Kader Avrupa’ya gülmüyor dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye karşıtı ve terör örgütü YPG/PKK yanlısı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Sloven filozof Slavoj Zizek, Ukrayna müzakerelerinin ortasında Avrupa ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

    Slavoj Zizek, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSlavoj Zizek, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    SLAVOJ ZİZEK: KADER AVRUPALILARA GÜLMÜYOR

    Ukrayna gazetesi Kyiv Independent için "Kader artık bize, Avrupalılara gülmüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

    Ukrayna milli marşının "Kader bize hala gülümsüyor, sevgili Ukraynalılar" dizesini hatırlayan Zizek, bu ifadenin artık geçerli olmadığını ve bu durumun yalnız Ukrayna ile de sınırlı kalmadığını yazdı. Avrupa için ciddi bir krizin patlak verdiğine dikkat çeken Zizek, "Küresel güç dinamikleri değişirken Avrupa, ilkeli bir pragmatizm yolunda ilerlemeli, mirasını korurken yeni zorluklara uyum sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

    The Kyiv Independent, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Kyiv Independent, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    MACARİSTAN'DAN RUSYA'YA AVRUPA MERKEZCİLİĞİNE KARŞI İTTİFAK

    ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yeni yönetiminin Avrupa'nın da iç ve dış politikasını etkilediğini vurgulayan Zizek, "Avrupa merkezciliği hayaletinin dünyayı rahatsız ettiğini" yazdı.

    Zizek; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Latin Amerikalı solcular ve Arap muhafazakarlar, Batı Şeria siyonistleri ve Çinli komünistlerin eski Avrupa düzenine karşı ittifaka girdiğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ReutersABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

    "TRUMP AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR"

    Trump'ın 15 Temmuz 2018'de AB liderleriyle fırtınalı bir toplantının hemen ardından verdiği bir röportajda, Rusya ve Çin'in önünde ABD'nin "düşmanları" sıralamasında Avrupa Birliği'nden birinci olarak bahsettiğini hatırlatan Zizek, "Trump'ın yapmaya çalıştığı şey Avrupa birliğini dağıtmak ve çabaları giderek daha fazla Avrupa ülkesinde (Macaristan, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık) yankı buluyor." dedi.

    Slavoj Zizek, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSlavoj Zizek, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BİR DE JD VANCE ÇIKIŞI! "AVRUPA'YA ACIMASIZ BİR SALDIRI BAŞLATTI"

    ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Avrupa'ya karşı "acımasız bir saldırı başlattığını" yazdı ve ardından BRICS'i hedef aldı.

    ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ReutersABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Reuters

    BRICS'İ AÇIKÇA HEDEF ALDI

    Trump'ın dış politikasının BRICS dünyasına tamamen uyduğunu iddia etti. Trump'ın Ukrayna'nın, Rusya'nın nüfuz alanında olduğunu kabul ettiğini belirten Zizek, şu ifadeleri kullandı:

    Bu yüzden Putin ile hemen müzakerelere girdi ve Avrupa'yı barış görüşmelerinden açıkça dışladı. Trump ve Putin birçok konuda anlaşamasalar bile, zaten aynı dili konuşuyorlar. Trump'ın ayrıca Rusya'nın G7'ye yeniden katılması gerektiğini söylemesi ve Rusya'nın genel olarak yeniden normalleşmesinin sinyalini vermesi şaşırtıcı değil. Yani mesele sadece Avrupa'nın BRICS alanında birleşerek bir büyük güç olması değil; bir istisna haline gelmeli, her biri kendi etki alanını tanımlayan yeni BRICS süper güçlerinin kurbanlarına destek sunan bir yer olmalı.
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    ABD'nin savunduğu barış planının Ukrayna'yı iki sömürge arasında sıkıştırdığını vurgulayan Zizek, pastanın bir kısmını Rusya'nın, diğer kısmını ise ABD'nin yiyeceğini, Ukrayna'ya ise hiçbir şeyin kalmayacağını yazdı.

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