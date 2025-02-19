SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı

Ukrayna’nın Rusya’da sınıra 700 kilometre uzaklıktaki Syzran Petrol Rafinerisi’ne İHA’lı saldırı düzenlediği bildirildi. İHA’lı saldırının ardından rafineride yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna’nın saldırısının dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ve Rusya’nın düzenlediği toplantıdan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 14:22
Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suudi Arabistan'da ABD ile Rusya'nın düzenlediği Ukrayna görüşmelerinden saatler sonra Kiev, Rusya'nın Samara Oblastı'ndaki Syzrian Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledi.

    Ukrayna Rusya'yı İHA'larla vurdu

    Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüUkrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    UKRAYNA'DAN RUSYA'YA SALDIRI

    Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerisine İHA'larla (İnsansız hava aracı) saldırdığı bildirildi.

    Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüUkrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

    Saldırının ardından rafineride yangın çıktığı fakat hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirtildi.

    Donald Trump’tan Zelenskiy’e açık tehdit! Yüzde 3 oyun var dedi savaşı sürdürmekle suçladıDonald Trump’tan Zelenskiy’e açık tehdit! Yüzde 3 oyun var dedi savaşı sürdürmekle suçladı

    SINIRA 700 KİLOMETRE

    Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 700 kilometre (430 mil) uzaklıkta bulunan Syzran Petrol Rafinerisi, 1942 yılında açılmış olup Rus devlet petrol şirketi Rosneft'e aittir.

    Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüUkrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, tesisin "yılda 8,9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip" olduğunu söyledi.

    Kovalenko, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ürünleri arasında yakıt, havacılık gazyağı ve bitüm bulunuyor" dedi.

    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistanda: Toplantıda ne konuşuldu?Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistanda: Toplantıda ne konuşuldu?

    RİYAD'DAKİ TOPLANTIDAN SADECE SAATLER SONRA…

    Ukrayna'nın saldırısının dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya'nın düzenlediği toplantıdan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

    ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantının ardından Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var | Özel’e Şiir golü: Motor su kaynattı
    Türk Telekom
    Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı
    İstanbul’da kar fırtınası başladı! Sultangazi’de okullar tatil edildi... Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?
    TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Galatasaray’dan o isim için başvuru
    DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gerekli izinleri sağlarız diyerek duyurdu
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı iddiası İngiliz basınını karıştırdı
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
    Fitne ateşi
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük
    İstanbul’da kar başladı... İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi