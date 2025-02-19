Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı

Suudi Arabistan'da ABD ile Rusya'nın düzenlediği Ukrayna görüşmelerinden saatler sonra Kiev, Rusya'nın Samara Oblastı'ndaki Syzrian Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenledi.

Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA SALDIRI

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerisine İHA'larla (İnsansız hava aracı) saldırdığı bildirildi.

Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

Saldırının ardından rafineride yangın çıktığı fakat hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirtildi.

SINIRA 700 KİLOMETRE

Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 700 kilometre (430 mil) uzaklıkta bulunan Syzran Petrol Rafinerisi, 1942 yılında açılmış olup Rus devlet petrol şirketi Rosneft'e aittir.

Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, tesisin "yılda 8,9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip" olduğunu söyledi.

Kovalenko, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ürünleri arasında yakıt, havacılık gazyağı ve bitüm bulunuyor" dedi.

RİYAD'DAKİ TOPLANTIDAN SADECE SAATLER SONRA…

Ukrayna'nın saldırısının dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya'nın düzenlediği toplantıdan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantının ardından Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.