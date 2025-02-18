Avrupalı liderler Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna gündemiyle toplandı. Paris'te Avrupalı liderlerin görüşmelerinina ardından bugün ise ABD'li ve Rus yetkililer Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
ZELENSKİY: "MÜZAKERE MASASINA KİMİN OTURACAĞINA UKRAYNA'NIN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
ABD ve Avrupa arasında yaşanan Ukrayna krizini Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurdu.
Rubio, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus heyetiyle barış görüşmeleri yapmak ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.
Rus ve ABD heyetlerinin Riyad'daki Diriye Sarayı'nda yaptığı görüşme sona erdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 4.5 saat süren görüşmeye ilişkin "ABD'nin ikili ilişkilerde ve başta Ukrayna olmak üzere uluslararası gündemde biriken birçok sorunu görüşme konusunda ciddi olduğunu gördük" ifadelerini kullandı
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Putin ile Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Kesin bir tarih konuşmak zor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump zirvesi ile ilgili konuştu. Peskov, şu açıklamayı yaptı:
Putin-Trump zirvesinin tarihi, Riyad'daki görüşmelerde belli olabilir. ABD ve Avrupa'nın aksine Rusya en başından beri barışa odaklanmış durumda. AB üyeliği Ukrayna'nın egemen hakkı. Putin, Zelenskiy'le müzakere yapmaya hazır ancak Kiev'de belgeleri kimin imzalayacağı soru işareti
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD'li şirketlerin Rusya'dan çıkarak 300 milyar dolardan fazla zarara uğradığını belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." dedi.
Dmitriyev, ABD ile Rusya arasında bugün Suudi Arabistan'da başlayacak müzakerelere ilişkin başkent Riyad'da gazetecilere açıklamada bulundu.
ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dmitriyev, "Tüm dünya, ABD ve Rusya'nın ilişkileri iyileştirmede başarılı olup olmayacağını izliyor. Daha iyi ilişkilerimizin olması, dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyi mümkün kılacak." diye konuştu.
Dmitriyev, Trump'ın ekibinden bazı isimlerle ana müzakereler öncesi Riyad'da görüştüğünü belirterek "Müzakerelerin ekonomi kanadından ben sorumluyum. Amerikalı şirketler, Rusya pazarından ayrıldıktan sonra 300 milyar dolardan fazla zarara uğradı." dedi.
Müzakerelerin başarısına ilişkin umutlu olduğunun altını çizen Dmitriyev, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.
Rusya ile ABD arasında yapılacak görüşmelere Dmitriyev'in yanı sıra Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.
Paris’te AB üyelerinin katıldığı zirvenin ardından ABD ve Rusya heyetleri ise bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geliyor. Ukrayna ise Suudi Arabistan’da bulunmayacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyetinin ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere dün gece Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.
Rusya'nın resmi kanalı Russia Today, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in kıdemli danışmanı Yuri Ushakov bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelecek.
Almanya Şansölyesi OIaf Scholz’ün, İngiltere’nin Ukrayna’ya asker konuşlandırma teklifine öfkelendiğini ve görüş ayrılıkları nedeni ile liderler toplantısından erken ayrıldığı belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Danimarka askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını konuşmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu söylerken Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Ukrayna'ya Polonya askeri gönderilmesini öngörmüyorum" dedi.
İngiltere ve İsveç dün Ukrayna'ya asker gönderimine yeşil ışık yakmıştı.İspanya, Paris zirvesi öncesinde Ukrayna'ya asker gönderme konusunda şüpheci olduğunu dile getirmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un , AB'nin ABD askerlerine ve silahlarına olan bağımlılığını azaltmak için ortak borçlanmaya gidilmesi çağrısında bulunduğu fakat Almanya ve Hollanda’nın karşı çıktığı belirtildi.
Başbakan Olaf Scholz, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Scholz Ukrayna için bir güvenlik garantisi verilmesi durumunda ülkesinin asker göndermeye hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Şu anda bu tartışmayı yapmak için tamamen erken ve tamamen yanlış bir zaman. Hatta bu tartışmalar beni biraz rahatsız ediyor. İnsanlar, Ukrayna'nın evet demediği ve masaya oturmadığı, gerçekleşmemiş barış görüşmelerinin sonuçları ve olası sonuç varyantları hakkında Ukrayna üzerinden konuşuyorlar. Açıkça ve dürüstçe söylemek gerekirse bu son derece uygunsuz."
Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek olan müzakerelere atıfta bulunan Scholz, "Sonucun ne olacağını bile bilmiyoruz. Benim bakış açıma göre, uluslararası barış gücünden başka şeylere kadar pek çok farklı şey tartışılıyor. Dolayısıyla bunun yanlış zamanda ve yanlış konuda yapılan uygunsuz bir tartışma olduğu bana göre oldukça açık. Henüz barışta değiliz ama Rusya tarafından acımasızca yürütülen ve hiç düşünülmeden ilerletilen bir savaşın ortasındayız. Bence can alıcı nokta da bu." diye konuştu.
Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bölünme olmaması gerektiği konusunda ilgili tüm siyasi liderlerle büyük ölçüde hemfikir olduğuna işaret eden Scholz, "Başka bir deyişle NATO, her zaman birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız, dolayısıyla güvenliğimizi sağlamamız üzerine kuruludur. Bunun sorgulanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.
Barışın geliştirilmesine yönelik görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını söyleyen Scholz, ancak bunun dikte edilen bir barışın olabileceği ve Ukrayna'nın kendisine sunulanı kabul etmesi gerektiği anlamına gelmediği vurguladı.
Ukrayna'nın AB yolunda ilerlemeye devam edebilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Ukrayna, demokrasisini ve egemenliğini savunabilmeli ve kendi güçlü ordusunu muhafaza edebilecek bir konumda olmalıdır. Bunun barış zamanında gerçekten başarılı olabilmesi için Amerikalı ve uluslararası dostlarımız ve ortaklarımızla birlikte bize de ihtiyaç duyulacaktır. Bu konular pazarlığa açık değildir." dedi.
Scholz, Avrupa'nın geleceği konusunda herkesin kendisi için gerekli olanı yapmasına imkan tanımanın önemine dikkati çekti.
Başkent Paris'te Elysee Sarayında başlayan Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katıldı.
Zirvede ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de yer aldı.
Zirvenin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü basına yansırken, görüşmeye ilişkin Elysee Sarayından henüz bir açıklama yapılmadı.
Rusya ile ABD arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde Avrupalı devletler, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor.
Paris, bu kapsamda önde gelen Avrupa devletlerinin katıldığı bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yapıyor.
Öte yandan, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.
Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.
BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin durumun halen çok değişken olduğunu belirterek Avrupa'nın, müzakere masasına oturma hakkı olduğunu söyledi.
Tajani, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği mülakatta, Rusya ile Ukrayna savaşındaki müzakere olasılıklarını değerlendirirken, durumun halen çok değişken olduğunu kaydederek, Avrupa'nın, herhangi bir açıklamanın peşine takılarak paniğe kapılmaması ve soğukkanlı hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
"Avrupa'nın müzakere masasına oturma hakkı vardır." diyen Tajani, herhangi bir anlaşmanın Avrupa'nın da sürece dahil olmasını içermesi gerektiğini vurguladı.
ABD'den bu yönde sinyaller gelmediği hatırlatılan Tajani, buna karşılık, 61. Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle hafta sonu bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'dan Avrupa'nın masada olmayacağına dair kendisine bir mesaj iletilmediğini aktardı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD arasında yarın başlayacak görüşmelerde Avrupa'nın yer almadığı da hatırlatılan Tajani, "Ama müzakereler birkaç gün içinde sonuçlanmayacak, bu aylar sürecek bir mesele. Şu an halen ön hazırlık aşamasındayız. Ayrıca, Amerikalıların Avrupa'yı hiç danışmadan hareket ettiklerinden emin miyiz? Bizim verdiğimiz mesajları dikkate almayacaklarını kesin olarak söyleyebilir miyiz? Münih'te biz Avrupalı bakanlar ne yaptık? Verdiğimiz mesaj net: Bir şekilde Ukrayna ve Avrupa sürecin içinde olmalı. Tekrar ediyorum ki gereğinden fazla telaşa kapılmamalıyız çünkü bu zayıflık göstergesi olur." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te bugün acele bir zirve düzenlediği ve buna ilişkin görüşleri sorulan Tajani, "Fransa Cumhurbaşkanı, başlıca Avrupa liderlerini bir araya getiren bir toplantı düzenliyor ve bu toplantının amacı tam olarak ortak pozisyonumuzu tartışmak olacak. Örneğin, Avrupa Savunması konusuna yanıt vermemek gibi bir lüksümüz olamaz." yanıtını verdi.
Diğer yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Fransa'nın başkenti Paris'teki gayriresmi zirveye katılacağını, sabah saatlerinde programında yaptığı güncellemeyle duyurdu.
İTALYAN BASINI: MELONİ, PARİS'TEKİ ZİRVENİN FORMATINDAN MEMNUN DEĞİL
İtalyan basını, Başbakan Meloni'nin Paris'teki zirveye katılımını geç teyit etmesine ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
La Repubblica gazetesinin haberine göre, Başbakan Meloni, Macron'un bu insiyatifinden rahatsız oldu ve Baltık ülkelerinin davetli olmaması sebebiyle formatını da beğenmedi.
Gazetenin haberinde, "Meloni'nin, yemin törenine katıldığı ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile bir sürtüşmeyi belgeleyecek bir operasyonda yer almaktan hoşnut olmadığı" belirtilerek "Paris yerine Brüksel gibi daha tarafsız topraklarda buluşmayı tercih ederdi." yorumu yapıldı.
Haberde, "Meloni'nin, Fransız liderin yanlış bir hamle yaptığı ve ABD'nin ilk somut adımlarını beklemek yerine hızla harekete geçmeyi tercih ettiği düşüncesinde olduğu ve bugünkü zirvede Washington'a güvenilmesi ve de barışın adil olması gerektiğini söyleyeceği" ifade edildi.
Meloni'nin, Fransa'nın başkentindeki toplantıya uzaktan video bağlantıyla katılmayı da düşündüğü ancak Avrupa Birliği (AB) liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılacak olması nedeniyle Paris'e gitmeyi yeniden değerlendirdiği ifade edildi.
La Stampa gazetesinin haberinde de Paris'teki zirvede son dönemdeki gelişmeler karşısında Fransa ve Polonya'nın, daha sert tutum alınmasından yana olduğu ancak İngiltere ve İtalya'nın ise bu konuda daha temkinli oldukları kaydedildi.
Haberde, Meloni'nin Paris'teki zirveye dair şüpheleri olduğu ve "Trump karşıtı bir fotoğraf vermek istemediği" ifade edildi.
Meloni'nin Paris'e gitme konusunu dün gün boyunca kurmaylarıyla değerlendirdiği, sonunda koşulların gitmesi yönünde gelişmesi sebebiyle gitme kararı aldığı belirtildi.
Corriere della Sera gazetesi de Meloni'nin, Paris'teki zirve formatını "zayıf" bulduğunu yazdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabileceğini belirterek, "ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.
Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Lavrov, Sırbistan ile petrol işletmeleri konusunda ortak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
Batı'nın Sırbistan'ın içişlerine müdahalede bulunduğunu belirten Lavrov, bunu kınadıklarını ve ülkelerin içişlerine karışmama ilkelerine uyulması gerektiğini vurguladı.
"AMERİKALI MUHATAPLARIMIZI RİYAD'DA DİNLEYECEĞİZ"
Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye katılacağını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında diyaloğun başlatılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çekti.
Lavrov, "Amerikalı muhataplarımızı dinleyeceğiz. Elbette tepki vermeye hazır olacağız. Daha sonra liderlerimize görüşmeye ilişkin bilgi vereceğiz. Onlar da bundan sonraki adımlara dair karar verecek." ifadelerini kullandı.
"ABD, (UKRAYNA) MESELENİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLABİLİR"
Bakan Lavrov, "Rusya’nın Ukrayna ile ilgili toprak konusunda tavizler vermeye hazır mı?" sorusuna ilişkin, Rusya’nın girişimleriyle Ukrayna konusunda defalarca uzlaşıya varıldığını, ancak bunun hayata geçirilmediğini vurguladı.
Amerikan temsilcilerinin de Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıları dile getirdiklerine dikkati çeken Lavrov, "Toprak konusunda taviz verilmesi konusu dile getirilmeye başladı. Ancak tarihi okumak lazım. Putin de bunu istiyor. Eski Sovyet yönetimi, Sovyet devletlerini oluştururken Ukrayna ile ilgili toprak konusunda zaten taviz verdi." diye konuştu.
Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde önemli rol üstlenebileceğine işaret ederek, "ABD, meselenin çözümüne yardımcı olabilir. Böyle bir desteğin mümkün olabileceği gerçeğini gizlemiyoruz. ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor." dedi.
"AVRUPALILARIN MÜZAKERE MASASINA ÇAĞIRILMASINA GEREK YOK"
Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nı değerlendiren Lavrov, "Herkes kendi eylemlerinden sorumlu olmalı. Herkes yaptıklarının hesabını vermeli. İncil’de de bu yazıyor." ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne dair müzakerelere katılma isteğine ilişkin ise isteklerinin her zaman yerine getirildiğini, ancak bu şansı kullanmadıklarını söyledi.
SAVAŞI SÜRDÜRMEYİ İSTERLERSE AVRUPALILARIN MASAYA ÇAĞRILMALARINA GEREK YOK
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un "Ukrayna’da ateşkesin sağlanması ve bunun Ukrayna’yı silahlandırmak için kullanılması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Avrupalıların yaklaşımı değişmedi. Bu sebeple, onların müzakere masasında ne yapabileceklerini bilemiyorum. Eğer onlar, kurnazca fikirler ortaya atmaya devam ederse, meselenin dondurulmasını konuşarak savaşı sürdürmeyi isterlerse, müzakere masasına çağrılmalarına gerek yok." diye konuştu.
"UKRAYNA'DA BARIŞIN SAĞLANMASINDAN YANAYIZ"
Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric de Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, "Belgrad’ı herhangi bir müzakere ve görüşme yeri olarak her zaman teklif ediyoruz." ifadesini kullandı.
Djuric, Ukrayna'da barışın sağlanmasından, Rusya ile de ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağını belirterek "Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da Rus ve Amerikan heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı toplantıya dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Lavrov ile Uşakov'un görüşme için bugün Riyad'a gideceği bilgisini paylaşan Peskov, "Onlar, salı günü Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi.
Riyad'daki toplantıda, ABD ile Orta Doğu'daki durumu da ele almaya hazır olduklarını dile getiren Peskov, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelere Avrupa'nın da dahil edilmesi ihtimaline ilişkin "İki liderin telefon görüşmesinde mutabık kaldığı yüz yüze görüşme için hazırlıklar söz konusu." ifadesini kullandı.
Sözcü Peskov, Riyad'ın müzakereler konusunda her iki taraf için de uygun bir yer olduğunu söyledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da bir barış anlaşmasını uygulamak üzere İngiliz askerlerini bu ülkeye göndermeye "hazır ve istekli" olduklarını bildirdi.
Starmer, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu acil toplantı öncesi İngiliz Telegraph gazetesine yazdığı makalede, ilk kez açık şekilde İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı düşündüğünü belirtti.
Başbakan Starmer, ülkesinin, Ukrayna barış sürecinde Avrupa ile ABD arasında "benzersiz köprü" rolü oynayabileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"İngiltere, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama çalışmalarında öncü rol oynamaya hazır. Bu, Ukrayna ordusuna verilen desteğin artırılmasını içeriyor. İngiltere, 2030'a kadar her yıl 3 milyar sterlinlik askeri yardım taahhüdünde bulundu. Ancak bu, gerekirse kendi askerlerimizi sahaya sürmeye hazır ve istekli olmamız anlamına da geliyor. Bunu hafife almıyorum. İngiliz askerlerini tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum."
Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasının, Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Savaş sona erdiğinde, bu yalnızca Putin'in tekrar saldırması için geçici duraklama olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Önümüzdeki kritik günlerin Avrupa kıtasının gelecekteki güvenliğini belirleyeceğini kaydeden Starmer, Paris'teki toplantıda da "barışın ancak güçle sağlanabileceğini, ancak zayıflığın da savaşa yol açabileceğini" dile getireceğini aktardı.
"UKRAYNA MÜZAKERELERDE MASADA OLMALI"
Keir Starmer, Kiev'in görüşmelerden dışlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu durumu, ABD'nin Afgan hükümetini devre dışı bırakarak Taliban ile müzakere yapmasına benzetti.
İngiltere Başbakanı Starmer, "Barış, her bedel karşılığında sağlanamaz. Ukrayna müzakerelerde masada olmalı. Aksi takdirde Putin'in Ukrayna'yı gerçek devlet olarak görmediği yönündeki pozisyonunu kabul etmiş oluruz." ifadesine yer verdi.
ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri iddia edildi.
Axios'un haberinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere dair iddiaları yer aldı.
Bu iddialara göre, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer, yarın Suudi Arabistan'da savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşme gerçekleştirecek.
UKRAYNA YÖNETİMİ DAVET EDİLMEDİ
Haberde görüşmeye Ukrayna hükümetinin davet edilmediği iddiasına da yer verildi.
ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye ulaştığını belirtti.
BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.
"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak." diyen Zelenskiy ayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN SONRASI TÜRKİYE'YE GELECEK
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenskiy 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, önce BAE'de, daha sonra da Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağını kaydederek ardından Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak olası müzakerelere değindi.
Savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, savaşın sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
Zelenskiy konuşmasında, "Bakın, savaş ABD'de veya Avrupa Birliği'nde değil, Tanrı’ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna'da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor." dedi.
Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, ABD'yi de burada yer almaya çağırdı.
Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un haftaya Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak Kellogg'u cephede incelemelerde bulunmaya davet etti.
"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA ANLAŞMANIN İMZALANMASINA İZİN VERMEDİM"
Kendisinin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik basında çıkan iddialara da değinen Zelenskiy, söz konusu belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Anlaşma taslağının, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda henüz hazır olmadığını kaydeden Zelenskiy, belgenin ülkesi için güvenlik garantileri da öngörmesi gerektiğini belirterek "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil." dedi.
"GERÇEK BARIŞ MÜMKÜN"
Öte yandan Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek Almanya'daki temaslarını değerlendirdi.
Geçen günlerde önce (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefonda görüştüğünü, daha sonda Münih'te ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın ekibiyle çalışmaya başladık ve başarının mümkün olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
ABD ve Avrupa'nın katkılarıyla barışın sağlanmasının mümkün olacağını kaydeden Zelenskiy, "Gerçek barış mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde bugün Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.
Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.
Bakan Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.
Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.
Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.
Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye yanıt verdi.
Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.
Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.
ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.
TRUMP'IN UKRAYNA İÇİN BARIŞ PLANI
Trump'ın önerdiği barış planına göre:
Rusya, savaşta ilerlemeyi durduracak.
Avrupa askerleri, yeni bir askeri tampon bölge oluşturacak ama bu bölgede ABD askerleri olmayacak.
Ukrayna, NATO’ya katılamayacak ancak 2030’a kadar AB üyesi olabilecek.
Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği toprakları kaybetmeyi kabul edecek.
ABD, Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edecek ancak barış sürecinde AB'nin öncülük etmesini isteyecek.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: DAR GÖRÜŞLÜLÜK
Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirdi.
Münih Güvenlik Zirvesi'nde ana gündem olan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detaylar ABD kamuoyunun gündemine yansımaya devam ediyor.
Associated Press (AP) ajansının haberine göre, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Zelenskiy'nin son açıklamalarına tepki gösterdi.
ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" şeklinde tanımladı.
ABD GERİ ÖDEME İSTİYOR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini belirtti.
Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.
Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.
ZELENSKİY ÖNERİYİ REDDETMİŞTİ
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.
Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.
Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.
Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.