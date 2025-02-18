RUSYA'DAN ABD MESAJI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD'li şirketlerin Rusya'dan çıkarak 300 milyar dolardan fazla zarara uğradığını belirterek "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." dedi.

Dmitriyev, ABD ile Rusya arasında bugün Suudi Arabistan'da başlayacak müzakerelere ilişkin başkent Riyad'da gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dmitriyev, "Tüm dünya, ABD ve Rusya'nın ilişkileri iyileştirmede başarılı olup olmayacağını izliyor. Daha iyi ilişkilerimizin olması, dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu sorunları çözmeyi mümkün kılacak." diye konuştu.

Dmitriyev, Trump'ın ekibinden bazı isimlerle ana müzakereler öncesi Riyad'da görüştüğünü belirterek "Müzakerelerin ekonomi kanadından ben sorumluyum. Amerikalı şirketler, Rusya pazarından ayrıldıktan sonra 300 milyar dolardan fazla zarara uğradı." dedi.

Müzakerelerin başarısına ilişkin umutlu olduğunun altını çizen Dmitriyev, "ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki birçok sorunu çözmede çok aktif olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ABD ile olumlu müzakereler yürütmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ile ABD arasında yapılacak görüşmelere Dmitriyev'in yanı sıra Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.