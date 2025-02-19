Putin’den Riyad’daki müzakerelerle ilgili flaş açıklama: Sonuçlar olumlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD heyetiyle Riyad'da yapılan müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu açıkladı.

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere başladı. Görüşmede, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al-Saud i (sol 4), Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda), Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov (sağ 2), ABD heyetinde ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio (sol 2), Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (sol 3) ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) yer aldı. (AA)

Görüşmelerin dostane bir atmosferde geçtiğini belirten Putin, "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi.