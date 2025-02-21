Paris ve Riyad’da masa kuruldu Ankara kendi hamlesini yaptı! ABD basını “Türkiye etkisi” dedi

Türkiye'nin dış politika hamleleri dünyanın dört bir yanında dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinin liderleri Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna Savaşı üzerine görüşmeler için bir araya gelirken ABD ve Rusya yetkilileri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da masa kurdu. Aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'ya ziyarette bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti, AA

DÜNYA TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ TAKİP EDİYOR

Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Türkiye Moskova-Kiev hattında arabuluculuk rolü üstlenirken ABD merkezli sağ eğilimli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri üzerine yayımladığı makale dikkat çekti.

"ODADA OLMAYAN FİL"

Türkiye'nin 17 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit etmek için Danimarka, İtalya, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, Avrupa Komisyonu ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü liderlerini bir araya getirdiği masada yer almamasının dikkat çektiğini belirten Zineb Ruboua imzalı makalede, Türkiye'nin stratejik bir manevra yaptığı vurgulandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AA

Ruboua, Türkiye için "Odada olmayan fil" ifadesini kullandı.

PARİS VE RİYAD'DA MASA KURULDU! ANKARA KENDİ HAMLESİNİ YAPTI

Paris ve Riyad'da ayrı ayrı masalar kurulurken Türkiye'nin "stratejik tiyatroyu yeniden şekillendirmek için manevra yaptığını" belirten Riboua, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'da ağırlayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Ukrayna'nın geleceğini şekillendirmede kilit bir oyuncu olmaya devam ettiğine dair net bir sinyal verdi. Zelenskiy bunu, 'Avrupa Birliği, Türkiye ve İngiltere Amerika ile dünyamızın bizim tarafının kaderi konusunda görüşmelere ve gerekli güvenlik garantilerinin geliştirilmesine dahil olmalı' diyerek pekiştirdi. ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ERİŞİMİ GENİŞLİYOR

Türkiye ve Rusya'nın Libya, Suriye ve Kafkasa gibi birçok cephede karşı karşıya geldiğini hatırlayan yazar, "Türkiye kıtadaki siyasi, askeri ve ekonomik erişimini genişletirken Rusya paramiliter ayak izini daha da sağlamlaştırmaya çalışıyor." dedi.

Ankara-Moskova dinamiğinin çok yönlü bir denge eylemi olduğunu belirten yazar, gerektiğinde mücadele ettiklerini ve gerektiğinde ise karşılıklı iş birliği içinde olduklarını yazdı. Ayrıca, Türkiye'nin özellikle Suriye ve Libya'da Rusya'nın zayıflıklarını önemli ölçüde açığa çıkardığını vurguladı.

"SURİYE'DE RUSYA GÜCÜNÜ KAYBEDERKEN TÜRKİYE ETKİSİNİ GENİŞLETİYOR"

Suriye'de Rusya'nın NATO operasyonlarını caydırmak için tasarlanmış olan sisteminin çöktüğünü hatırlatan yazar, Moskova'nın bölgede güç kaybettiğini ve Ankara'nın artık daha fazla operasyonel özgürlüğe sahip olduğunu belirtti.

LİBYA'YA KRİTİK MÜDAHALE

Türkiye'nin Libya'daki müdahalesinin ise Rus destekli Wagner milislerini geri çekilmeye zorladığını, savaşın gidişatını değiştirdiğini belirtti.

Afrika Birliği'nin yakın zamanda Libya'nın 2026'da Afrika-Türkiye zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurduğunu hatırlayan yazar, bu hamlenin Türkiye'nin Moskova pahasına stratejik dayanağını derinleştirdiğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters

AKDENİZ'DEN HAZAR'A

Yazıda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Türkiye, Akdeniz'den Hazar'a kadar sadece kuvvet projeksiyonu yapmıyor; stratejik bir yeniden yapılanma gerçekleştiriyor, Rusya'nın operasyonel hesaplamalarını bozuyor ve Vladimir Putin'i tepkisel bir tutuma zorluyor.

HEM BATI'DA HEM DOĞU'DA

Yazıda ayrıca Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine dikkat çeken yazar "Türkiye, bir eliyle Ukrayna'yı silahlandırıp diğer eliyle Rusya ile uğraşarak stratejik nüfuzunu büyük bir etkiyle kullandı." İfadelerini kullandı. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'i ağırlamasının Türkiye'nin Avrupa işlerinden stratejik olarak uzak durması Ankara'nın Moskova'daki konumunu güçlendirmesine yardımcı olduğuna dikkat çekti.