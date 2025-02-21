500’den fazla deprem meydana gelmişti! Yunan adası Santorini’deki volkan aktif hale geldi

Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana peş peşe sismik hareketler yaşanmaya devam ediyor.
Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana peş peşe sismik hareketler yaşanmaya devam ediyor.
YUNANİSTAN ALARMA GEÇMİŞTİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.
Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.
UZMANLAR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Öte yandan, Sismik Tehlikeyi Değerlendirme ve Sismik Riski Azaltma Daimi Bilimsel Heyeti ile Yunanistan Volkanik Arkının Daimi İzleme Heyeti, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliği değerlendirmek üzere bir araya gelmişti.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın da katıldığı toplantıda elde olan veriler ışığında durum değerlendirmesi yapıldı.
Toplantıda uzmanların mutabık olduğu görüşe göre, Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat'tan bu yana, büyüklüğü 3 ila 5,3 olan yaklaşık 1300 deprem oldu. Bölgede son dönemde yaşanan sismik hareketlilikte göreceli de olsa bir azalma saptandı.
Santorini Adası'ndaki Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunulmasının sakıncalı olacağını belirten uzmanlar vatandaşlara, havuzların boşaltılması, heyelan riskine karşı güvenli yolların kullanılması, deprem durumunda sahillerden derhal uzaklaşılması tavsiyelerinde bulundu.
VOLKAN AKTİF HALE GELDİ
Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, son günlerde sismik hareketliliğin yaşandığı Ege'deki Yunan adası Santorini'de, Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldiğini belirtti.
Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.
Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.
Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.