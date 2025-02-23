CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı

Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor. İsrail beş İsrailli rehineyi Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda törenle Kızılhaç'a teslim etti. Bir rehine ise törensiz serbest bırakıldı.
İSRAİL REHİNE TAKASINI ASKIYA ALDI
Ancak İsrail, Hamas ile esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı.
İsrail, Hamas ile esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu.
Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.
Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.
İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI GECİKTİRMİŞTİ
Esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakan Hamas, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden salıverilmesine rağmen İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlalde bulunduğunu duyurmuştu.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince darbedildiğini ve İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.
İsrail basını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir "güvenlik toplantısı" yapma kararı aldığı ve toplantı bitene kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını aktarmıştı.
Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının Netanyahu'nun "güvenlik toplantısından" çıkacak sonuca göre verileceği ve toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımlar ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumunun ele alınacağı belirtilmişti.
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 7. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılması planlanan son ve 6. esir olan Hisham al-Sayed'i Gazze şehrinde tören yapılmadan Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Arap-İsrailli al-Sayed, Kızılhaç aracına bindirilerek 10 senenin ardından İsrail'e dönmek üzere yola çıkarıldı.
Ailesinin verdiği bilgiye göre zihinsel rahatsızlığı bulunan Hisham al-Sayed, Nisan 2015'te Erez Sınır Kapısı yakınlarından Gazze Şeridi'ne girmişti.
HAMAS 6 ESİRİ BIRAKTI
Hamas, sabah saatlerinde 2 esir İsrail-Etiyopya çifte vatandaşı Avera Mengistu ve İsrail-Avusturya çifte vatandaşı Tal Shoham'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Kızılhaç'a teslim ederek serbest bırakmıştı. Hamas öğle saatlerinde ise 27 yaşındaki Eliya Cohen, 22 yaşındaki Omer Shem-Tov ve 23 yaşındaki Omer Wenkert'i Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampında Kızılhaç yetkililerine teslim etmişti.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Hamas'ın bugün ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail, yapması gereken 620 esirin serbest bırakılması adımını erteledi. Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli yetkililere esirlerin serbest bırakılmasının TSİ 21.00'e ertelendiğini bildirdi.
İsrail medyasına göre ise, İsrailli bir kaynak Filistinlilerin serbest bırakılmasındaki erteleme ile ilgili olarak, "Netanyahu'nun güvenlik toplantısının bu akşam sonuçlanmasının ardından, sonraki adımlarla ilgili bir karar verilecek ve esirlerin iadesinin tamamlanması bu aşamada kalacak" açıklamasını yaptı.
Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmayarak geciktirmesinin "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olduğunu belirtti.
Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in yedinci turda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirme kararının, İsrail'in özellikle dondurucu soğuklar nedeniyle serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı organize terörizm ve kötü muamelenin bir biçimi" olduğu kaydedildi.
İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence aracını kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü ve son dönemde de bunun artışa geçtiği" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama ve öldürme düzeyine varan tehditlerle, evlere baskınlarla sabotaj ve yıkım eylemleriyle esirlerin ailelerine karşı da organize terörizm uyguladığına" işaret edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtilmişti.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın bugün serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirildi.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, esir takasının yedinci turunda daha önce 602 olarak belirtilen serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı 620 olarak güncellendi.
Bu turda serbest bırakılacaklar arasında müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 151 Filistinli esir bulunuyor.
Bu esirlerin 95'inin Hamas, 40'nın Fetih, 12'sinin İslami Cihad ve 4'ünün Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olduğu belirtildi.
Söz konusu 151 esirin 43'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, 11'inin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.
Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 24'ü kadın ve çocuklardan oluşan 469 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.
Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Şalit anlaşmasıyla serbest kalıp sonra İsrail tarafından yeniden tutuklanan 41 Filistinlinin de esir takasının yedinci turunda serbest kalacağı ifade edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutması İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.
Esir teslim platformuna eski Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın, “Tarihin akışını değiştirebiliriz” sözüyle birlikte fotoğrafı asıldı.
Platformda ayrıca, 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırıldığı Kerem Ebu Salim Askeri Bölgesi'nin bir görüntüsü ve 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'in fotoğrafı da yer aldı.
Kassam Tugayları, Nusayrat'ta esir değişim noktalarına "Toprak, gerçek sahiplerini tanır" yazılı pankartlar astı. Pankartların yanında, Filistin bayrağına sarılmış bir ağacın köklerini simgeleyen görseller de yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekilerek ülkenin milli marşı okundu.
İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları özellikle sergilediğini belirttiği haberinde, "Bu, Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası." ifadeleri kullanıldı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.İsrailli rehine, serbest bırakılmadan önce Hamas savaşçılarının alnından öptü.
İsrailli bir savunma yetkilisi, Kızılhaç araçlarından oluşan bir konvoyun birkaç dakika içinde Hamas'ın Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kentinde kurduğu rehine teslim noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Hamas'ın rehineler Omer Şem Tov, Eliya Cohen ve Ömer Venkert'i burada serbest bırakması bekleniyor.
Yetkili, bugün serbest bırakılan altıncı rehine Hişam es-Sayed'in Gazze Şehri'ndeki üçüncü bir noktada Kızılhaç'a teslim edileceğini söyledi.
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze'deki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı. Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.
İsrail ordusu 2 rehineyi teslim aldığını doğruladı, Tel Aviv'e doğru yolda olduklarını söyledi.
Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor.
Gazze’de rehine takasının yapılmasına dakikalar kala Hamas’tan açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaklaşan değişim operasyonlarının tamamlanmasını garanti altına alan şey, işgalin anlaşmanın kalan şartlarına ve insani protokolün uygulanmasına olan bağlılığıdır.
İlk aşamanın üzerinden 33 gün geçmesine rağmen işgal, anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmedi.
Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve bu durum, arabulucuların işgalcilere baskı yaparak insani protokolü uygulaması gerektiğini göstermektedir.
Savaşın kesin olarak sona erdirilmesi, işgalin kaldırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası temelinde tam bir değişim sürecini tek bir pakette tamamlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.”
Gazze'de esir takası hazırlığı yapan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında ele geçirildiği bildirilen İsrail otomatik tüfekleri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sahnenin önünde sergileniyor.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.
Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.
Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.
İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi (ASRA), Hamas'ın altı İsrailli tutukluyu serbest bırakmasının ardından İsrail'in 22 Şubat Cumartesi tarihinde toplam 602 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi. Tutuklular arasında şunlar yer alıyor:
50 müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu
60 uzun cümlelerle
2011 yılında Gilad Şalit esir değişiminin (Wafa al-Ahrar olarak da bilinir) bir parçası olarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinli
7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden 445 tutuklu.
Hamas, 22 Şubat Cumartesi tarihinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini paylaştı. İşte serbest bırakılacak rehineler…
Ömer Şem Tov
Elia Cohen
Ömer Wenkert
Tal Şuam
Avra Mengiştu
Hişam El-Sayed
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.
Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.