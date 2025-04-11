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İran’dan ABD ile görüşme mesajı! Trump tehdit etmişti: Tahran “şans veriyoruz” dedi

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerin başarısız olması halinde bombalama tehdidinde bulunmasının ardından, cumartesi günü yapılacak üst düzey nükleer görüşmelere "gerçek bir şans" verdiğini söyledi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:55 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:55
İran’dan ABD ile görüşme mesajı! Trump tehdit etmişti: Tahran şans veriyoruz dedi

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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerin başarısız olması halinde bombalama tehdidinde bulunmasının ardından, cumartesi günü yapılacak üst düzey nükleer görüşmelere "gerçek bir şans" verdiğini söyledi.

UMMAN'DA ABD-İRAN ZİRVESİ

Trump, pazartesi günü sürpriz bir şekilde Washington ile Tahran'ın Umman'da görüşmelere başlayacağını duyurdu. Umman, daha önce Batı ile İran arasında arabuluculuk yapmıştı.

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TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Trump yarın yapılacak olan görüşmenin başarısız olması halinde İran'ı bombalama tehdidinde bulunmuştu.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HİNT OKYANUSU'NDA

Cumartesi günü İran ile yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İran'ın hava savunma sistemlerini delebilen Amerikan gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'ya konuşlandırıldı.

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