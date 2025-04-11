İsrail gazetesi “Tel Aviv’in seçeneği kalmadı” dedi! Suriye’de üstünlük Ankara’nın

Türkiye ve İsrail'in Azerbaycan'da Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için yaptığı teknik görüşmenin ardından İsrail basınından Tel Aviv'e çağrı geldi. Times of Israel'de yayımlanan Nurit Yohanan imzalı yazıda "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı kullanıldı.

Netanyahu ve Trump, EPA

İSRAİL GAZETESİ YAZDI: TEL AVİV'İN SEÇENEĞİ KALMADI

Yohanan, "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelerine rağmen buna karşı koyacak çok az seçeneğinin kaldığını" belirtti.

Yazıda Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yaşanan son gelişmeler, Türkiye ile İsrail arasındaki karşılıklı açıklamalar ve bu hafta Azerbaycan'da Ankara ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmeye yer verildi.

The Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"ÜSTÜNLÜK ANKARA'DA"

İsrail'de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Gallina Lindenstrauss'un ifadelerine yer veren The Times of Israel, Türkiye'nin Suriye'de yatırım yaptığına, İsrail'in ise sadece saldırılara odaklandığına dikkat çekti. İsrail gazetesi bu durumun Ankara'ya üstünlük sağladığını belirtti.

İSRAİL'İN MANEVRA KABİLİYETİ YOK

The Times of Israel ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği bunun da İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığını belirtti.

Analizde, "Trump, Netanyahu ile Washington'da yaptığı son görüşmede, İsrail'e Türkiye konusunda yardım etmeye istekli olsa da İsrail'in 'makul talepler' göstermesi gerektiğini açıkça belirtti. İsrail'i Suriye'de minimalist bir yaklaşım benimsemeye zorluyor." değerlendirmesine yer verildi.

"İSRAİL'İN YAPACAK BİR ŞEYİ YOK"

Trump'ın Başkan Erdoğan'ı desteklemesinin ardından İsrail'in Suriye konusunda "kırmızı çizgilerinde" ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey olmadığı yorumu yapıldı.

Esad rejimiyle mücadelede Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteğe işaret edilirken Şam'daki yeni yönetim ve Suriye halkının bu desteği unutmayacağı kaydedildi.

Suriye'nin Esad rejiminin yıkılmasının ardından kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin de bunun parçası olmak istediği değerlendirmesinde bulunuldu.