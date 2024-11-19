Nükleer savaşa adım adım! Biden yetki verdi Ukrayna ATACMS füzeleriyle Rusya’yı vurdu! Putin’den doktrin hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA 6 BALİSTİK FÜZE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

RUSYA S-400 VE PANTSIR İLE ENGELLEDİ

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

ATACMS füzeleri (AA)

BIDEN'DAN ZELENSKİ'YE İZİN

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

FÜZELER KENDİ ADINA KONUŞACAK DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlere ilişkin, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

PUTİN'DEN NÜKLEER SAVAŞ HAMLESİ

Rusya'dan nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri" belgesini güncelledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi,

PUTİN İMZALADI: RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ…

Putin'in imzaladığı yeni doktrinde en yüksek devlet önceliği potansiyel düşmanın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi, Takvim ekran görüntüsü

RUSYA'YA SALDIRI DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı ise Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Putin'in hamlesinin ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni vermesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.