Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı

Rusya'dan nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri" belgesini güncelledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi,

PUTİN İMZALADI: RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ…

Putin'in imzaladığı yeni doktrinde en yüksek devlet önceliği potansiyel düşmanın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi, Takvim ekran görüntüsü

RUSYA'YA SALDIRI DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı ise Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Putin'in hamlesinin ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni vermesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.