PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı

Rusya nükleer savaş için konumunu aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi. Putin’in hamlesinin ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni vermesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti. İşte, yeni doktrinin detayları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:36
Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya'dan nükleer savaş hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri" belgesini güncelledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi,

PUTİN İMZALADI: RUSYA'NIN ÖNCELİĞİ…

Putin'in imzaladığı yeni doktrinde en yüksek devlet önceliği potansiyel düşmanın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi, Takvim ekran görüntüsüRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri” belgesini güncelledi, Takvim ekran görüntüsü

RUSYA'YA SALDIRI DURUMUNDA NE OLACAK?

Yeni doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.

Nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı ise Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.

Joe Bidendan giderayak kaos planı! Ukraynanın Amerikan silahlarıyla Rusyayı vurmasına izin verdiJoe Bidendan giderayak kaos planı! Ukraynanın Amerikan silahlarıyla Rusyayı vurmasına izin verdi

ZAMANLAMA MANİDAR

Putin'in hamlesinin ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni vermesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yenidoğan Çetesi avukatlarının sinsi planı deşifre oldu ilaç vurgunu ortaya çıktı: 47 kişi buzdağının görünen kısmı!
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’görüş ayrılığı’ iddialarına tepki: Köşebaşı fitnebazlar iyice azıttı Cumhur İttifakı Türkiye’dir
Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı
ABD kontrolündeki kirli ağ... Talabani ve PKK’nın uyuşturucu kaçakçılığı ortaya çıktı
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! SGK’yı nasıl dolandırdıklarını itiraf ettiler | Duruşmada ikinci gün başladı
Türkiye A Ligi için sahnede! Montella Karadağ maçı 11’ini belirledi
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye!
22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...
Trump’ın Kabine’sinde pedofili mi var? Adalet bakanlığına aday olan Matt Gaetz için flaş iddia
Boca’dan Torreira için çılgın rakam!
İsrail’den Türkiye iddiası! Ankara yalanladı ABD Tel Aviv’e destek verdi
Fenerbahçe’den ’rüya’ transfer! En-Nesyri giderse o gelecek
Rize’de heyelan: Ölü ve yaralılar var
Trump ulaştırma bakanını da seçti: Tesla ve Space X’in kaderini belirleyecek! Kim bu Sean P. Duffy?
SON DAKİKA