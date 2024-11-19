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Tel Aviv’e Fetih 110 İsrail’e Hizbullah darbesi! Askeri üs vuruldu hasar ortaya çıktı

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılara Hizbullah’tan cevap geldi. Hizbullah İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Lübnan sınırına yakın bölgelere SİHA ve füze ile atak yaptı. Hizbullah’ın Karmiel'deki bir askeri üssü füzeyle vurduğu belirtildi. Pek çok bölgede meydana gelen hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:30
Tel Aviv’e Fetih 110 İsrail’e Hizbullah darbesi! Askeri üs vuruldu hasar ortaya çıktı

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Hizbullah İsrail'e karşı atağa geçti. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze ile karşılık verdi.

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TEL AVİV'DE HİZBULLAH ALARMI

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sabah saatlerinden itibaren sirenler çalmaya başladı. Tel Aviv'in ardından Lübnan sınırına yakın bölgelerde de alarm durumuna geçildi.

Özellikle de İsrail dış istihbaratı Mossad'ın ana karargahı ile ordu istihbaratı Birim 8200'ün merkezlerinin yer aldığı Herzliya'ya yönelik atak ise Tel Aviv'de paniğe yol açtı.

19 Kasım 2024'te Karmiel'de bir roketin düştüğü yer19 Kasım 2024'te Karmiel'de bir roketin düştüğü yer

ASKERİ ÜS VURULDU

Hizbullah Karmiel'deki bir askeri üssü füzeyle vurduğunu belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın İsrail'e 25 füze attığı belirtildi. Hizbullah füzelerinin Tel Aviv ve Karmiel'de bazı binaları vurduğu ortaya çıktı.

TEL AVİV VE KARMİEL'DE YARALILAR VAR

Tel Aviv'de dört ve Karmiel'de bir olmak üzere beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Hizbullah füzelerinin başkent Tel Aviv ve kuzeydeki Karmiel'de bazı binaları vurduğu ortaya çıktı.

İSRAİL'E FETİH 110

Hizbullah'ın dün akşam Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan'a ateşlediği Fetih 110 füzesinin bölgede yol açtığı hasat ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Çok sayıda binanın Hizbullah füzesinden etkilendiği görüldü.

Hizbullah Tel Haim askeri üssünü Fetih 110 füzesiyle hedef aldığını bildirdi. Lübnan televizyonu El Meyadin ise Tel Aviv yakınlarındaki Beyt Lid askeri üssüne Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin düştüğünü belirtti. Televizyon ayrıca, bu sabah Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir Hermes 450 model silahlı insansız hava aracının füzeyle vurulduğunu belirtti.

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