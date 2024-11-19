Norveç Kraliyet Ailesi’nde tecavüz skandalı! Prenses Mette Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby gözaltında

Norveç Kraliyet Ailesi tecavüz skandalı ile çalkalanıyor. Veliaht Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
NORVEÇ KRALİYET AİLESİ'NDE TECAVÜZ SKANDALI
Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığını söyledi.
HOIBY SUÇLAMAYI REDDETTİ
Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.
Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" söyledi.
Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.