Sapkınlığın bayraktarlığına soyundular: İstanbul Barosu'na LGBT pankartı asıldı
Adaletin tesisi ve kamu düzeninin korunması noktasında çalışması gereken İstanbul Barosu, skandal bir adıma sahne oldu. Beyoğlu’ndaki hizmet binasına dev bir LGBT pankartı asan ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden "Onur Haftası" mesajıyla kutlayan baro yönetimi, toplumun sinir uçlarına dokunan bir provokasyona imza attı. Türk milletinin köklü aile yapısını ve manevi dinamiklerini hiçe sayan bu hamleye, vatandaşlar sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir nefret dalgasıyla yanıt verdi. Vatandaşlar baronun küresel lobi faaliyetlerinin propaganda üssü haline gelmesine sert sözlerle isyan etti.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Barosu, Beyoğlu'ndaki hizmet binasının cephesine LGBT pankartı astı ve sosyal medya hesabından 'LGBTİ+ hakları insan haklarıdır' paylaşımı yaptı.
- Sosyal medya kullanıcıları, tüm avukatları temsil etmesi gereken kurumsal yapının belirli bir ideolojik akımın alanına dönüştürülmesini eleştirdi.
- Vatandaşlar, LGBT hareketinin küresel şer odakları ve Batı tarafından fonlanan siyasi bir ajanda olduğunu iddia etti.
- Eleştirilerde, İstanbul Barosu'nun Gazze'deki vahşet ve diğer zulümlere sessiz kalırken LGBT savunuculuğu yapmasının ikiyüzlülük olduğu belirtildi.
- Müslüman vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'den ayetler paylaşarak baro yönetimine dini ve ahlaki gerekçelerle tepki gösterdi.
İstanbul Barosu, kendi asli görevini ve hukuki misyonunu bir kenara bırakarak skandal bir provokasyona imza attı. Beyoğlu'ndaki hizmet binasının cephesine dev bir LGBT pankartı asan ve bunu resmi sosyal medya hesabından yüzlerce sert yorum aldı.İstanbul Barosu LGBTİ+ savunuculuğuna soyundu! Skandal paylaşıma büyük tepki
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar, tüm avukatları temsil etmesi gereken kurumsal bir yapının, belirli bir ideolojik akımın şov alanına dönüştürülmesini sert şekilde eleştirdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, baro çalışanlarını asli görevlerini unutarak toplumsal yozlaşmanın bayraktarlığını yapmakla suçladı.
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. İstanbul Barosu olarak, insan haklarının evrenselliği, eşitlik ilkesi ve ayrımcılıkla mücadele temelinde herkes için hak ve özgürlükleri savunmayı sürdürüyoruz. Onur Haftası kutlu olsun."
"KENDİ SAPKINLIĞINI İNSAN HAKLARI MASKESİYLE TOPLUMA DAYATAMAZSIN"
Sosyal medya kullanıcıları, bireysel tercihlerin "insan hakları" perdesi arkasına gizlenerek kitlesel bir dayatmaya dönüştürülmesini hedef aldı. Yapılan binlerce yorumda, "Kimse kimseyi taşlamıyor, aklımızla alay etmeyi bırakın. Ancak bu çarpıklığı resmi binalara asarak toplumun gözüne sokamazsınız. " ifadelerine yer verildi.
BATI MERKEZLİ NÜFUS PROJELERİ
Yapılan eleştirilerde, LGBT hareketinin masum bir hak arayışı olmadığı, aksine küresel şer odakları ve Batı tarafından fonlanan siyasi bir ajanda olduğu vurgulandı. Vatandaşlar, "Hem bilimsel hem de fıtri olarak insan soyu kadın ve erkekten ibarettir. Burada kutlanan şey onur değil, kelimelerin ucuzlatılmasıdır." diyerek tepki gösterdi.
"BU ŞİFA ARANMASI GEREKEN BİR BELA"
Bir başka vatandaş ise bunun tercih olması halinde sapıklık olduğunu, hastalık ise de tedavi olunması gerektiğini bulunarak baroyu ve LGBT sapkınlığını sert bir dille eleştirdi.
"Neyin onuru?
Tercihse sapıklık, hastalıksa mücadele edilmesi ve şifası aranması gereken bir bela.
Dine kininiz var! Peki bilime?
Gerek din gerekse bilim insanın kadın ve erkek olmak üzere 2 cinsiyetten ibaret olduğunu söylerken neyi savunuyorsunuz!
Epstein nüfus projelerini mi"
"ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN"
İstanbul Barosu'nun açtığı bu alana lanet yağdıran vatandaşlar, "LGBT açıkça bir sapkınlıktır ve bu lanetlenmiş güruha asla saygı duymayacağız! Bu sapık zihniyetin çocuklarımızın arasına, anaokullarına ve ilkokullara sızmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizi, evlatlarımızı ve kutsal aile yapımızı bu iğrenç akımlara kurban etmeyeceğiz. Ellerinizi çocuklarımızdan çekin!" sözleriyle tepkilerini en sert ve net şekilde ortaya koydu.
LUT KAVMİ HATIRLATMASI
Müslüman Türk milletinin inanç dünyasını ve kutsal değerlerini hedef alan bu hamleye karşı vatandaşlar manevi değerlerle set çekti. Tarih boyunca ahlaki bozulma nedeniyle helak olan kavimleri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle baro yönetimine tepki gösterdi.
Şuara Suresi'nin 168. ayetinde yer alan Hz. Lut'un "Şüphesiz ben, yaptığınız bu işten nefret ediyorum" kelamını paylaşan onlarca kişi, "Lut kavminin izinden gidenlerin bu ahlaksızlığı meşrulaştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek kurumsal skandala lanet yağdırdı.
Vatandaşlar hem baro çalışanları için hem de diğer tüm sapkınların acil ceza almalarını ifade etti.
GAZZE HATIRLATMASI DA YAPILDI
Baronun sahte "insan hakları" maskesi, dünyada yaşanan zulümlere karşı gösterdiği sessizlikle de tepki buldu. Gazze'deki vahşeti, siyonist barbarlığı ve Hinduların Müslümanlara yaptığı zulümleri hatırlatan bir başka sosyal medya kullanıcısı ise baronun ikiyüzlülüğünü şu sözlerle tokat gibi yüzlerine vurdu: "İnsan hakları yalanlarıyla insanlara fikren fonlandığınız yerlerin, kişilerin isteklerini pompalıyorsunuz! Bu kadar insan haklarını savunuyorsanız her gün Gazze'ye bomba yağıyor, Hindular insanlara zulmediyor... Biz biliyoruz ki siz birilerine yaranmaya çalışıyor, o rezil fikirleri yaymaya çalışıyorsunuz!"
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