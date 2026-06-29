Sapkınlığın bayraktarlığına soyundular: İstanbul Barosu'na LGBT pankartı asıldı

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. İstanbul Barosu olarak, insan haklarının evrenselliği, eşitlik ilkesi ve ayrımcılıkla mücadele temelinde herkes için hak ve özgürlükleri savunmayı sürdürüyoruz. Onur Haftası kutlu olsun."

"KENDİ SAPKINLIĞINI İNSAN HAKLARI MASKESİYLE TOPLUMA DAYATAMAZSIN" Sosyal medya kullanıcıları, bireysel tercihlerin "insan hakları" perdesi arkasına gizlenerek kitlesel bir dayatmaya dönüştürülmesini hedef aldı. Yapılan binlerce yorumda, "Kimse kimseyi taşlamıyor, aklımızla alay etmeyi bırakın. Ancak bu çarpıklığı resmi binalara asarak toplumun gözüne sokamazsınız. " ifadelerine yer verildi.

BATI MERKEZLİ NÜFUS PROJELERİ Yapılan eleştirilerde, LGBT hareketinin masum bir hak arayışı olmadığı, aksine küresel şer odakları ve Batı tarafından fonlanan siyasi bir ajanda olduğu vurgulandı. Vatandaşlar, "Hem bilimsel hem de fıtri olarak insan soyu kadın ve erkekten ibarettir. Burada kutlanan şey onur değil, kelimelerin ucuzlatılmasıdır." diyerek tepki gösterdi.

"BU ŞİFA ARANMASI GEREKEN BİR BELA" Bir başka vatandaş ise bunun tercih olması halinde sapıklık olduğunu, hastalık ise de tedavi olunması gerektiğini bulunarak baroyu ve LGBT sapkınlığını sert bir dille eleştirdi.