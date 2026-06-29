Almanya'da kanlı saldırı: Olayda can kaybı artabilir

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve olayın nedeni henüz açıklanmadı.

Saldırının kent merkezindeki bir konutta gerçekleştiği ve silah sesleri üzerine çok sayıda polis ile sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğü olay nedeniyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi ve yerel basına göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu belirtilen açıklamada, mevcut bilgilere göre kamuoyu açısından devam eden bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin olay yerindeki inceleme ve soruşturmasının sürdüğü aktarılarak, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve olayın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi olmadığı aktarıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayın kent merkezindeki bir konutta meydana geldiği, silah seslerinin duyulması üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

YEREL BASIN: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



T-online haber sitesi, ilk bilgilere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddiasında bulundu. Bild gazetesi de birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedenine ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya