Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti

ABD basını aylardır İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden geliyor, açıkça İsrail yanlısı haberlerle bölgedeki saldırıları destekliyor. MintPress News'in yaptığı bir araştırma, AIPAC, StandWithUs ve CAMERA gibi İsrail lobi gruplarının yüzlerce eski çalışanının ülke çapındaki en önemli haber merkezlerinde çalıştığını, İsrail-Filistin dahil Amerika'nın haberlerini yazdığını ortaya çıkardı. Bu yayınlar arasında MSNBC, The New York Times, CNN ve Fox News yer alıyor.

İSRAİL LOBİCİLERİ ABD MEDYASINDA

ABD medyası, aylardır İsrail yanlısı haberleri dolayısıyla eleştiriliyor. MintPress News'in araştırması ise ABD'de sadece İsrail yanlısı haberler yapılmadığını, haberlerin bizzat İsrail lobicileri tarafından üretildiğini ve yazıldığını ortaya çıkardı. Takvim.com.tr ise bu isimleri tek tek deşifre etti.

TAKVİM.COM.TR 23 İSMİ TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

Halkın Orta Doğu'daki olaylara ilişkin anlayışını şekillendirmeye uğraşan yüzlerce eski İsrailli lobi üyesi ABD'nin en etkili haber kuruluşlarında çalışıyor. İşte ABD basınının Siyonistleri…

NBC UNIVERSAL'IN SİYONİSTLERİ

KAYLA STEINBERG: İSRAİL LOBİSİNDEN NBC NEWS'A

Kayla Steinberg isimli bir lobici 2018 yılında, ABD'deki İsrail yanlısı lobinin merkezi olarak kabul edilen Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nde çalışırken "Merhaba! Benim adım Kayla Steinberg… Üniversitedeki ilk yılımdan önceki yaz, AIPAC New England Liderlik Yemeğine katıldım ve kesinlikle bayıldım. Saban'a gittikten sonra, [AIPAC]'a katılmam ve İsrail'e geri dönmem gerektiğini biliyordum… Bir gün gazeteci olmayı hayal ediyorum ve İsrail veya Yahudilik hakkında yazmayı umuyorum. WIPAC ve AIPAC bana ABD'nin İsrail'in en büyük dostu olmasının ne kadar önemli olduğunu öğretti ve şimdi neden gururla İsrail yanlısı olduğumu biliyorum." diye yazmıştı.

Steinberg gerçekten de gazeteci oldu. 2022'den beri NBC News'de yapımcı olarak çalışıyor, MSNBC, CNBC ve NBC News dahil olmak üzere NBCUniversal'ın haber kanallarında hikayeler sunuyor, senaryo yazıyor, üretiyor ve düzenliyor.

EMMA GOSS: ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE İSRAİL LOBİCİLİĞİ

Medya kariyerine Write on For Israel için bir belgesel hazırlamak üzere İsrail'e giderek başlayan Emma Goss ise 2023'ten bu yana NBC Bay Area'da muhabir olarak çalışıyor.

Üniversitedeyken Kampüste İsrail Koalisyonu (ICC) için muhabirlik yapan Goss, mezun olmadan önce bile MSNBC için çalışmaya başlamış ve amiral gemisi haber programlarından biri olan "Morning Joe"nun yapımcılığını üstlenmeye yardımcı olmuştu. Goss, NBCUniversal için dört yıl çalıştı.

GILI MALINSKY: İSRAİL ORDUSUNDAN ABD BASININA

CNBC baş muhabiri Gili Malinsky'nin İsrail ve lobisiyle çok daha yakın bir ilişkisi var. Malinsky, 2011'e kadar İsrail Savunma Kuvvetleri'nde, halkla ilişkiler bölümünde komutandı. Malinsky (çift Amerikan ve İsrail vatandaşı), IDF'nin hikayesini dış dünyayla paylaşmaya adanmış bir birime liderlik etti, ordunun sosyal medya varlığını denetledi, IDF subaylarını halkla ilişkiler gezilerine gönderdi ve yabancı ileri gelenlerin İsrail ordusunu eylem halinde görmeleri için turlar düzenledi.

2011 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları (FIDF) için çalışmaya başlayan Malinsky, daha sonra gazetecilik kariyerine başladı ve CBS'de kadrolu yazar oldu. Malinsky, ayrıca, The New York Times, Vice, The Daily Beast, NBC News'e de katkıda bulunan Malinsky, 2020'den bu yana CNBC'de çalışıyor. Malinsky, iş dünyası muhabiri olmasına rağmen 7 Ekim'den sonra İsrail-Filistin konusunda da haber yaptı.

NOVA EVEN: İSRAİL HÜKÜMETİYLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

NBCUniversal yöneticisi Noga Even aynı zamanda eski bir İsrail lobicisi. 2017 ve 2018 yılları arasında, küresel olarak kampüslerde İsrail yanlısı bir mesajı yaymak için İsrail hükümetiyle yakın bir şekilde koordineli çalışan muhafazakar bir grup olan StandWithUs için çalıştı. Daha sonra ABD'deki İsrail Büyükelçiliği'nde çalışmaya başladı ve 2023 yılında NBCUniversal'da işe alındı.

SAMANTHA SUBIN

CNBC'nin piyasalar ve yatırım muhabiri Samantha Subin, kariyerine çeşitli İsrail lobi gruplarında çalışarak başladı. 2016 yılında, AIPAC araştırma direktörü tarafından bir ön grup olarak oluşturulan İsrail yanlısı bir düşünce kuruluşu olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nde (WINEP) staj yaptı.

Subin, kendisini "gelecek nesil iş liderleri için İsrail ile güçlü bir bağ kurmayı amaçlayan" olarak tanımlayan TAMID grubunda çalışmaya devam etti. Hala TAMID'deyken CNBC'de işe girmeyi başardı ve 2021'den beri muhabir olarak çalışıyor.

BENJI STAWSKI

CNBC'de çalışan bir diğer eski TAMID çalışanı da Benji Stawski. Stawski, 2016'da yerel Bentley Üniversitesi'nde bir TAMID şubesi kurdu. Daha sonra CNN'e geçti ve 2022'den beri CNBC'de editörlük yapıyor.

DANNY BITTKER

İsrail yanlısı örgütlerle olan bağlantılar NBCUniversal'ın liderliğine de uzanıyor. Şirketin üretim ve operasyon başkan yardımcısı Danny Bittker, BBYO için uzun yıllar çalıştı ve sonunda bölge müdürü oldu. BBYO (B'nai B'rith Gençlik Örgütü), genç Yahudi ergenleri İsrail'e gönderen bir grup.

BRANDON GLANTZ

Brandon Glantz, NBCUniversal'ın küresel gizlilik operasyonları kıdemli direktörü, daha önce dünyanın en büyük Yahudi kampüs örgütü olan Hillel International'da çalışmıştı. O dönem, Glantz'ın kendi LinkedIn sayfasında Hillel'deki rolünü "Florida Üniversitesi kampüsünde tüm İsrail savunuculuğunu yürütmek" olarak tanımlaması dikkat çekti.

YELENA KUTIKOVA

Bu yılın Mayıs ayına kadar NBCUniversal'da öğrenme ve geliştirme direktörü ve başkan yardımcısı olan Yelena Kutikova, daha önce United Jewish Appeal - Federation of New York'ta direktördü. Kutikova, Filistin'de yasadışı İsrail yerleşimleri inşa etmek için para toplayan ve Amerikalı politikacılara ve uzmanlara İsrail'i en iyi şekilde nasıl savunacakları konusunda koçluk yapan bir grup olan UJA-NY'de üç yıldan fazla çalıştı.

İSRAİL LOBİCİLERİ BİR DEĞİL İKİ DEĞİL!

Ağ için çalışmaya devam eden diğer eski İsrail lobicileri arasında uzun süredir MSNBC yapımcısı olan ve AIPAC'ta eski stajyer olan Alana Heller; daha önce Hillel International'da çalışıp Paramount, Discovery Channel ve NBCUniversal'da çalışan Sara Bernstein ve 2019'dan beri NBC News ve MSNBC'de çeşitli rollerde çalışan, Anti-Defamation League'de eski stajyer olan Sarah Poss yer alıyor.

MOSHE ARENSTEIN

MSNBC'nin baş yapımcısı Moshe Arenstein, uzun yıllar IDF istihbarat komutanı olarak görev yapmıştı. Arenstein, MSNBC'ye 2003'te katıldı ve o zamandan beri İsrail ve Filistin'in de dahil olduğu çok çeşitli siyasi konularda haber üretti.

FOX NEWS SİYONİSTLERİ

Amerikan elit siyasi yelpazesinin diğer ucunda Fox News yer alıyor. MSNBC gibi, Fox News de şirketindeki önemli pozisyonlarda çok çeşitli eski İsrail lobicileri istihdam ediyor.

RACHEL WOLF: İSRAİL ORDUSUNA KATILDI

Rachel Wolf gazeteci olmadan önce basında İsrail'e yönelik eleştirileri en aza indirmeye veya susturmaya çalışan sağcı bir baskı grubu olan Orta Doğu Raporlamasında Doğruluk Komitesi'nde (CAMERA) çalışıyordu. Daha sonra CAMERA'dan ayrılıp Washington, DC'deki İsrail Büyükelçiliği'nde çalışmaya başladı ve kısa süre sonra İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde konuşma yazarı oldu ve burada Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yardım etti.

Wolf daha sonra İsrail'e taşınarak IDF'ye katıldı ve burada ordunun sözcüsü olarak görev yaptı, basın bültenleri hazırladı, sosyal medya kampanyalarını yönetti ve kendi deyimiyle grubu insanlaştırmak için "yenilikçi" stratejiler geliştirdi. IDF'den ayrıldıktan sadece bir yıl sonra Fox News'deki "Hannity" programına katıldı ve şimdi şirketin ana sayfası ve sosyal medya editörü.

Wolf İsrail'e taşınarak IDF'ye katıldı ve burada ordunun sözcüsü olarak görev yaptı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

OLIVIA JOHNSON

Wolf'un Fox News'deki meslektaşı Olivia Johnson, daha önce ABD ile İsrail arasındaki askeri bağı kurmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri Enstitüsü'nün (JINSA) Direktörüydü. Yakın tarihli bir JINSA raporu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bir savaşta İsrail'i desteklemesini talep ediyor. JINSA'dan ayrıldıktan sonra Johnson, CBS News için çalıştı ve 2011'den beri Fox'ta yayın görevlisi olarak çalışıyor.

Nicole Cooper, 2019 ve 2020 yılları arasında AIPAC'ta konferanslar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olarak çalıştı. Lobi grubundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Fox News ağ başkanına yönetici asistanı pozisyonu teklif edildi.

SARAH SCHORNSTEIN

Sarah Schornstein'ın kariyeri, AIPAC'ta geçirdiği yedi ay çalıştı. 2021'de ayrıca, foruma davet edilen STK'ların "İsrail çıkarları üzerinde zararlı bir etkiye sahip olmadıklarından" emin olmak için onları denetlediği İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde çalıştı. 2022'de, Arap dünyasında İsrail'in normalleşmesini teşvik etmeye adanmış bir grup olan Abraham Accords Barış Enstitüsü'nde çalıştı. 2021'den beri Fox News'de çalışıyor ve "Cavuto Live!" da dahil olmak üzere en etkili programlarından bazılarını üretiyor.

NEIL CAVUTO: PROGRAMINA SADECE İSRAİL YANLILARINI ALIYOR

Sunucu Neil Cavuto, İsrailli savunucuları ve yetkilileri düzenli olarak programına davet ediyor, onlara yumuşak sorular soruyor ve İsrail yanlısı bir anlatıyı itirazsız sunmalarına izin veriyor. Örneğin, Ekim ayında, BM'deki İsrail Büyükelçisi Danny Danon, ülkesinin İran saldırganlığına bir haydut devlete karşı "misilleme" saldırıları düzenleyerek karşılık verdiğini iddia ederek programa çıktı.

CNN LOBİCİLERİ

NBCUniversal ve Fox gibi, CNN'de çok sayıda İsrail savunucusu isim yer alıyor.

JENNY FRIEDLAND

Jenny Friedland, profesyonel kariyerine, temel hedeflerinden biri olarak "Boykot, Tasfiye ve Yaptırımları yenmeyi" sıralayan ve yakın zamanda "Gazze'deki Olayların 'Soykırım' Olmamasının Beş Nedeni" başlıklı bir makale yayımlayan, güçlü bir İsrail yanlısı örgüt olan Amerikan Yahudi Komitesi'nde başladı. Friedland, 2019'dan beri CNN için yapımcı olarak çalışıyor.

HANNAH RABINOWITZ

Bir diğer CNN yapımcısı Hannah Rabinowitz, daha önce kendisini ırkçılık karşıtı bir örgüt olarak tanıtan ancak pratikte İsrail'i eleştirilerden korumak için sıklıkla antisemitizm iddialarını kullanan Anti-Defamation League (ADL) adlı grup için çalışmıştı. MintPress News'in yakın zamanda yaptığı bir araştırma, ADL'nin Amerika genelinde antisemitizmde artış olduğu yönündeki iddialarının, Filistin yanlısı yürüyüşleri özünde antisemitik olarak etiketlemesine dayandığını ortaya koydu.

ADL, onlarca yıldır AFL-CIO, Greenpeace, United Farmworkers ve bir dizi sol görüşlü Yahudi grubu da dahil olmak üzere ilerici Amerikan gruplarını gözetliyor. ADL bu araştırmaların çoğunu gizlice, FBI'ın iç yazışmalarının gösterdiğine göre faaliyetlerini finanse ettiğine inandığı İsrail hükümetine aktardı.

Hannah Rabinowitz, daha önce kendisini ırkçılık karşıtı bir örgüt olarak tanıtan ancak pratikte İsrail'i eleştirilerden korumak için sıklıkla antisemitizm iddialarını kullanan Anti-Defamation League (ADL) adlı grup için çalışmıştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

AMI KAUFMAN: IDF'DE SİLAH UZMANI

CNN ayrıca endişe verici sayıda eski İsrail askeri ve casusu istihdam ediyor. Bunlar arasında, ağın amiral gemisi haber ve küresel ilişkiler programı olan "Amanpour" un yazarı ve yapımcısı olan Ami Kaufman da var. Kaufman, CNN'de çalışmadan önce IDF'de silah uzmanıydı ve 2003 ile 2004 yılları arasında CIA'in Foreign Broadcast Information Service'inde çalıştı.

TAMAR MICHAELIS: İSRAİL ORDUSUNUN RESMİ SÖZCÜSÜ

Bir diğer CNN yapımcısı Tamar Michaelis ise daha önce IDF'nin resmi sözcüsü olarak görev yapmıştı.

SHACHAR PELED: ŞİN BET'TEN CNN'E

Shachar Peled, İsrail askeri istihbarat grubu Unit 8200'de üç yıl subay olarak görev yaptı ve gözetleme ve siber savaş alanında bir analist ekibine liderlik etti. Ayrıca İsrail istihbarat servisi Shin Bet'te teknoloji analisti olarak görev yaptı. 2017'de CNN tarafından yapımcı ve yazar olarak işe alındı. daha sonra Google ise onu Kıdemli Medya Uzmanı olarak işe aldı.

LÜBNAN'DAKİ ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISININ ARKASINDA ONLAR VAR

Unit 8200, dünyadaki en kötü şöhretli casusluk teşkilatlarından biri olarak biliniyor. Üstelik Lübnan'da binlerce sivilin yaralanmasına neden olan son çağrı cihazı saldırısının arkasında olduğu düşünülüyor.

Filistinliler üzerinde dijital bir ağ oluşturmak için büyük verileri kullanır ve bireylerin Hamas veya diğer yasaklı örgütlerin üyesi olma olasılığını belirlemek için yapay zekayı kullanır. Teşkilat daha sonra bu verileri, Gazze'ye karşı yürüttüğü kampanyada kullandığı on binlerce kişiden oluşan devasa bir öldürme listesi oluşturmak için kullanır.

8200 Ünitesi mezunları ayrıca, dünya çapında politikacıları, gazetecileri ve insan hakları liderlerini gözetlemek için oluşturulan kötü şöhretli Pegasus casusluk yazılımını geliştirmede İsrail makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştılar.

TAL HEINRICH: CNN'DEN NETANYAHU'NUN SÖZCÜLÜĞÜNE

Unit 8200 ajanı olup gazeteciliğe soyunan bir diğer kişi de Tal Heinrich. 2014 yılında CNN, onu ağın Kudüs Bürosu'nun saha ve masa yapımcısı olarak işe aldı ve burada İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği Koruyucu Kenar Operasyonu'nun haberlerini denetledi. Heinrich daha sonra CNN'den ayrıldı. Şu anda ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun resmi sözcüsü olarak görev yapıyor.